PRアンバサダー募集！ONNURI STORE Co.,LTD「PRESS SHOT」日本市場向けPRイベント

ONNURI STORE Co.,LTDは、韓国で話題の飲む美容液「PRESS SHOT(プレスショット)」の日本市場向けPRイベントを開催します。

TikTokおよびInstagramを通じて製品の魅力を発信いただける公式アンバサダーを2025年2月1日(土)より募集します。

優秀な方には豪華な特典を用意しています。

【製品について】

■韓国No.1薬局チェーン「オンヌリ薬局」が誇る美容革命

韓国国内で約2,500店舗を展開し、薬局市場の68%のシェアを占めるトップ企業「オンヌリ薬局」が手掛ける飲む美容液「PRESS SHOT(プレスショット)」。

韓国発売からわずか22ヶ月で750万本以上を売り上げ、20代女性の間で「推しビタドリ」として話題沸騰中の製品です。

■特徴

1. ダブルチャンバー構造

・飲む直前まで新鮮に保管できる設計で、光や湿気に弱いビタミンの劣化を防止。

・「PRESS SHOT(プレスショット)」だけの特許技術であるオートキャップを採用し、ビタミン粉末とアミノ酸液体を分離して保管。

より安全で効果的に摂取可能。

・ボタンを押すとピンク色に変化するユニークなデザインがSNS映え抜群!

2. 美容と健康をサポート

・エネルギー生産や代謝に欠かせないビタミンB群、そして現代人の生活習慣をサポートするビタミンDをたっぷり配合。

・現代人の食生活を考慮し、ナイアシンや葉酸、11種類のアミノ酸など、バランスの取れた栄養素を贅沢にブレンド。

・忙しい毎日でも簡単に摂取可能で、健康と美容を同時にケア。

【PRイベント詳細】

●募集期間:2025年2月1日(土)〜2025年2月28日(金)12:00まで

※エントリーフォームに回答いただいた方にサンプル商品を発送します。

●参加条件:

・TikTokまたはInstagramでのPR投稿が1回以上可能な方

・提供製品:「PRESS SHOT(プレスショット」1箱(4,000円相当)

・サンプル商品受け取り後、投稿がない場合、報酬はお支払いできません。

●PR動画部門:

・期間:2025年3月1日(土)〜2025年3月22日(土) (3月22日時点の再生回数)

・内容:TikTokショート動画投稿(1再生=1ポイント)

※PR動画部門のランキングポイントは、1再生=1ポイント

プロモートを使ってもOK

・特典:

1位 - 韓国本社見学+3ヶ月間のアンバサダー就任

2〜3位 - 製品30個分提供

4〜10位 - 製品10個分提供

●TikTok LIVE部門:

・期間:2025年3月15日(土)〜2025年3月22日(土)

(ローンチのタイミングに合わせて実施)

・内容:獲得ダイヤ数(バトル時は1ダイヤ=2ポイント)

・特典:1位 - 韓国本社見学+3ヶ月間のアンバサダー就任

2〜3位 - 製品30個分提供

4〜10位 - 製品10個分提供

【アンバサダー特典】

●3ヶ月間のアンバサダー就任

・韓国本社見学+JR駅広告掲載(1週間)

・製品3ヶ月分提供(定期投稿を含む)

●商品ギフティング

・1〜10位入賞者全員に製品提供。

【販売情報】

「PRESS SHOT」は、2024年12月14日から全国のウエルシアグループ店舗、ロフト、および主要ECサイトで先行販売を開始しました。

