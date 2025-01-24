µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÎàÂç¹¥Êªá¤Ëº¤ÏÇ¹¤¬¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡¡Ææ¤Î¿©¤ÙÊªà¤¤ê¤»¤ó¤·¤çá¤È¤Ï
Âç¹¥Êª¤Î¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¤¬¡¢´ä¼ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Ê¤Î¤À¤Èº£ÆüÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¶è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î22Æü¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô½Ð¿È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤¬X¾å¤Ç¤½¤¦Òì¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×......¡©¡¡´ØÅì½Ð¿È¡¦ºß½»¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢¤È¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ì¾Á°¤À¡£
µÆÃÓÅê¼ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤Î¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×°¦¤ò¶«¤ÖÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¨¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À...¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡¡À¸Õª¤Î¼ÑÊª¡ª¡©¡×
¡Ö´ä¼ê¤Ï¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ç¿È¶á¤Ç¤¹¤¬ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö¸µ´ä¼ê¸©Ì±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡µÆÃÓÅê¼ê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤¬2¤Ä¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãã¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¹õ¤¤Î³¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬......¡£
ÆüËÜ¤è¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×¤À
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¥µ¥¤¥È¡Ö¤¦¤Á¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×¤Ï´ä¼ê¸©¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÎ¤Ï»³Ü¥¤ò¹ï¤ó¤Ç¿»¤·¤¿½Á¤ÇÊ´¤òÎý¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¤ê¤µ¤ó¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Å¾¤¸¤Æ¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»³Ü¥¤ÏÁ´¤¯»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×¤È¤Ï¡©
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¾®È½·¿¤Î¤ªÌß¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï²¿ËÜ¤â¤Î¶Ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¹õ¤¤Î³¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É½ÌÌ¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¯ºÕ¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥ß¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º......¤¤¤ä¡¢¤ª²Û»Ò¡©¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
µ¼Ô¤Ï24Æü¡¢¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÆÃÓÅê¼ê¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¤¤ê¤µ¤ó¤·¤ç¡×¤ÎÈÎÇä¸µ¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¤Î»ºÃÏÄ¾Çä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤¢¤°¤êÌ´¤à¤¯¤Á¤Ê¤¤¡×¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×¤È¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¡£
ÊÆÊ´¤Ëº½Åü¡¢¾ßÌý¡¢¥¯¥ë¥ß¡¢¹õ¥´¥Þ¤òº®¤¼¤Æ¤³¤Í¡¢¤½¤ì¤ò¤¤ê¤»¤ó¤·¤çÀìÍÑ¤Î·¿¤ÇÀ®·Á¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¾ø¤·´ï¤Ç¾ø¤·¾å¤²¤Æºî¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´§º§Áòº×¤Ê¤É¹Ô»ö¤Î¤È¤¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼êºî¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÃÏ°è¤Ï¡¢À¹²¬»Ô¡¢²Ö´¬»Ô¡¢»çÇÈÄ®¡¢±óÌî»Ô¤Ê¤É¤Î¸©±ûÃÏ°è¡£¸©Ì±¤Ç¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÇÀºî¶È¤Î¹ç´Ö¤Î¡Ö¤³¤Ó¤ê¡×¡ÊÃë¿©¤ÈÍ¼¿©¤Î´Ö¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Î¤³¤È¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Ê¢»ý¤Á¤Î¤è¤¤ÊÆÊ´¡¢¾®ÇþÊ´¡¢»¨¹ò¡¢Æ¦Îà¤Ê¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¤â¤½¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
´ä¼ê¸©±ûÃÏ°è¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡£
¸½Ìò¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÁª¼ê¤Ë¡ÖÂç¹¥Êª¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¡¢º£¤â¤½¤ÎÌ£¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢´ä¼ê¤Î¸©±ûÃÏ°è¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢µÇ°¤Ë¡Ö¤¤ê¤»¤ó¤·¤ç¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©