sumika、5thアルバム『Vermillion’s』詳細解禁
sumikaが3月5日に発売する5thアルバム『Vermillion’s』のアートワーク、収録内容を公開した。
アルバムには8曲の新曲を含む14曲を収録。商品は3形態で発売となる。初回生産限定盤は三方背BOX付きトールトレイ仕様となっており、付属のBDには＜sumika Film #15 sumika Live Tour 2024「FLYDAY CIRCUS」2024.4.21 at ぴあアリーナMM＞が全曲完全収録されている。
アルバムリリースを記念して、「Vermillion’s」の特設サイトも公開された。アルバムの発売に向けて今後コンテンツが増えて行く予定とのこと。現在、特設サイトでは店舗特典絵柄も公開されている。
そして、『Vermillion’s』収録曲である「Dang Ding Dong」のMVが1月27日20時にYouTubeにてプレミア公開されることも決定した。プレミア公開に先駆けてMVティザーも公開中だ。
『Vermillion’s』
【初回生産限定盤】三方背BOX付きトールトレイ仕様
（CD+BD）
SRCL-13164〜13165 ￥8,000（Tax in）
【完全生産限定ファンクラブ限定盤】カラーケース仕様
（CD+BD）
SRC8-36〜37 ￥8,000（Tax in）
【通常盤】初回仕様あり
（CD Only）
SRCL-13166 ￥3,300（Tax in）
※完全生産限定ファンクラブ限定盤はsumikaオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」会員の方のみがお買い求めいただけます。
※「ATTiC ROOM」会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、購入ボタンより商品をご注文ください。
https://sumika-atticroom.com/241219/
・CD収録楽曲 ※全形態共通
1.Vermillion
2.運命
3.Starting Over
4.リビドー
5.愛染
6.シュガーソルト
7.Haikara Flamingo（Instrumental）
8.VINCENT
9.マシロ
10.シリウス
11.Dang Ding Dong
12.Love Later
13.Phoenix
14.’s -エス-
・初回生産限定盤BD収録楽曲
sumika Film#15
sumika Live Tour 2024「FLYDAYCIRCUS」2024.4.21 at ぴあアリーナMM
1.Starting Over
2.Lovers
3.チェスターコパーポット
4.The Flag Song
5.ふっかつのじゅもん
6.MAGIC
7.グライダースライダー
8.Babel
9.New World
10.Simple
11.ゴーストライター
12.言葉と心
13.Glitter
14.Flower
15.マイリッチサマーブルース×イナヅマ
16.カルチャーショッカー
17.一閃
18.「伝言歌」
19.シュガーソルト
20.運命
21.1.2.3..4.5.6
22.Phoenix
・完全生産限定盤ファンクラブ限定盤BD収録楽曲
sumika Film #16
“片岡健太とバンドマン”ツアー(仮) 2024.12.5 at KT Zepp Yokohama
片岡健太
1.知らない誰か
2.雨天決行
3.Amber
4.Strawberry Fields
5.フィクション
片岡健太とバンドマン
1.Lovers
2.VINCENT
3.チェスターコパーポット
4.運命
5.The Flag Song
6.カルチャーショッカー
7.まいった
8.Starting Over
9.「伝言歌」
10.絶叫セレナーデ
11.ソーダ
＜sumika Live Tour 2025 『Vermilion's』＞
3月15日(土) 宮城 仙台銀行ホール イズミティ 大ホール 開場17:30 開演18:30
3月16日(日) 岩手 トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)大ホール 開場16:00 開演17:00
3月20日(木祝) 静岡 アクトシティ浜松 大ホール 開場17:00 開演18:00
3月22日(土) 山梨 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)大ホール 開場17:30 開演18:30
3月27日(木) 北海道 札幌 カナモトホール 開場17:30 開演18:30
3月28日(金) 北海道 札幌 カナモトホール 開場17:30 開演18:30
3月30日(日) 北海道 函館市民会館 大ホール 開場16:00 開演17:00
4月5日(土) 栃木 宇都宮市文化会館 大ホール 開場17:00 開演18:00
4月6日(日) 茨城 水戶市民会館 グロービスホール 開場16:00 開演17:00
4月15日(火) 兵庫 神戶国際会館 こくさいホール 開場18:00 開演19:00
4月16日(水) 兵庫 神戶国際会館 こくさいホール 開場18:00 開演19:00
4月19日(土) 新潟 新潟県民会館 開場17:00 開演18:00
4月20日(日) 富山 富山 オーバード・ホール 開場16:00 開演17:00
4月26日(土) 鹿児島 川商ホール第一ホール 開場16:30 開演17:30
4月27日(日) 熊本 熊本城ホール メインホール 開場16:00 開演17:00
4月29日(火祝) 福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール 開場15:30 開演16:30
5月10日(土) 広島 上野学園ホール 開場16:00 開演17:00
5月11日(日) 鳥取 米子コンベンションセンター BiG SHiP 開場16:00 開演17:00
5月17日(土) 愛媛 松山市民会館・大ホール 開場16:00 開演17:00
5月18日(日) 香川 レクザムホール・大ホール 開場16:00 開演17:00
5月24日(土) 長野 ホクト文化ホール 大ホール 開場16:30 開演17:30
5月25日(日) 福井 福井フェニックス・プラザ エルピス 大ホール 開場15:30 開演16:30
5月29日(木) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール 開場18:00 開演19:00
5月31日(土) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール 開場16:00 開演17:00
6月1日(日) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール 開場15:00 開演16:00
6月6日(金) 青森 SG GROUP ホールはちのへ(八戶市公会堂) 開場18:00 開演19:00
6月8日(日) 宮城 仙台サンプラザホール 開場16:00 開演17:00
6月17日(火) 大阪 フェスティバルホール 開場18:00 開演19:00
6月18日(水) 大阪 フェスティバルホール 開場18:00 開演19:00
6月28日(土) 埼玉 さいたまスーパーアリーナ 開場16:00 開演17:00
6月29日(日) 埼玉 さいたまスーパーアリーナ 開場15:00 開演16:00
関連リンク
◆『Vermillion’s』特設サイト