『Vermillion’s』



2025.3.5 Release【初回生産限定盤】三方背BOX付きトールトレイ仕様（CD+BD）SRCL-13164〜13165 ￥8,000（Tax in）【完全生産限定ファンクラブ限定盤】カラーケース仕様（CD+BD）SRC8-36〜37 ￥8,000（Tax in）【通常盤】初回仕様あり（CD Only）SRCL-13166 ￥3,300（Tax in）※完全生産限定ファンクラブ限定盤はsumikaオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」会員の方のみがお買い求めいただけます。※「ATTiC ROOM」会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、購入ボタンより商品をご注文ください。https://sumika-atticroom.com/241219/・CD収録楽曲 ※全形態共通1.Vermillion2.運命3.Starting Over4.リビドー5.愛染6.シュガーソルト7.Haikara Flamingo（Instrumental）8.VINCENT9.マシロ10.シリウス11.Dang Ding Dong12.Love Later13.Phoenix14.’s -エス-・初回生産限定盤BD収録楽曲sumika Film#15sumika Live Tour 2024「FLYDAYCIRCUS」2024.4.21 at ぴあアリーナMM1.Starting Over2.Lovers3.チェスターコパーポット4.The Flag Song5.ふっかつのじゅもん6.MAGIC7.グライダースライダー8.Babel9.New World10.Simple11.ゴーストライター12.言葉と心13.Glitter14.Flower15.マイリッチサマーブルース×イナヅマ16.カルチャーショッカー17.一閃18.「伝言歌」19.シュガーソルト20.運命21.1.2.3..4.5.622.Phoenix・完全生産限定盤ファンクラブ限定盤BD収録楽曲sumika Film #16“片岡健太とバンドマン”ツアー(仮) 2024.12.5 at KT Zepp Yokohama片岡健太1.知らない誰か2.雨天決行3.Amber4.Strawberry Fields5.フィクション片岡健太とバンドマン1.Lovers2.VINCENT3.チェスターコパーポット4.運命5.The Flag Song6.カルチャーショッカー7.まいった8.Starting Over9.「伝言歌」10.絶叫セレナーデ11.ソーダ