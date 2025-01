BUMP OF CHICKENが2月10日、ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA』をリリースする。同作品の展開写真が公開となった。2008年に開催されたツアー<ホームシック衛星>のリバイバル公演として、2024年2月11日からスタートし、15万人を動員したアリーナツアーが<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024>だ。ライブ映像作品は、同ツアーのファイナルとなった有明アリーナ公演のDay1の模様をアンコール含めて完全映像化、さらにライブ音源収録CDほか、グッズやブックレットがパッケージされる。

■Live Film『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA』

2025年2月10日発売

【TOY'S STORE限定盤(1BD+2CD+GOODS+PHOTO BOOKS)】

16,500円(税込)

※特殊BOX仕様

購入リンク:https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7121







▼Blu-ray収録内容

●本編

01. 星の鳥 / 02. メーデー / 03. 才悩人応援歌 / 04. ダイヤモンド / 05. ハルジオン / 06. ハンマーソングと痛みの塔 / 07. プラネタリウム / 08. 花の名 / 09. arrows /10. 東京賛歌 / 11. 真っ赤な空を見ただろうか / 12. かさぶたぶたぶ / 13. アリア / 14. 天体観測 / 15. 銀河鉄道 / 16. supernova / 17. 星の鳥 reprise / 18. カルマ / 19. Voyager,flyby

●Encore

20. 涙のふるさと / 21. リトルブレイバー



▼LIVE CD収録内容

●Disc1

01. 星の鳥 / 02. メーデー / 03. 才悩人応援歌 / 04. ダイヤモンド / 05. ハルジオン / 06. ハンマーソングと痛みの塔 / 07. プラネタリウム / 08. 花の名 / 09. arrows /10. 東京賛歌 / 11. 真っ赤な空を見ただろうか / 12. かさぶたぶたぶ

●Disc2

01. アリア / 02. 天体観測 / 03. 銀河鉄道 / 04. supernova / 05. 星の鳥 reprise / 06. カルマ / 07. Voyager,flyby / 08. 涙のふるさと / 09. リトルブレイバー





▼グッズ

HOMESICK EISEI 2024 バンダナ

HOMESICK EISEI 2024 チャーム付きリフレクトキーリング

HOMESICK EISEI 2024 缶バッジセット

HOMESICK EISEI 2024 ジッパーバッグ

HOMESICK EISEI 2024 カード











▼ブックレット

Live Photo Book

Stage Videos Direction

Behind The Scenes

Merchandise Archives



2025年2月10日発売【TOY'S STORE限定盤(1BD+2CD+GOODS+PHOTO BOOKS)】16,500円(税込)※特殊BOX仕様購入リンク:https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7121▼Blu-ray収録内容●本編01. 星の鳥 / 02. メーデー / 03. 才悩人応援歌 / 04. ダイヤモンド / 05. ハルジオン / 06. ハンマーソングと痛みの塔 / 07. プラネタリウム / 08. 花の名 / 09. arrows /10. 東京賛歌 / 11. 真っ赤な空を見ただろうか / 12. かさぶたぶたぶ / 13. アリア / 14. 天体観測 / 15. 銀河鉄道 / 16. supernova / 17. 星の鳥 reprise / 18. カルマ / 19. Voyager,flyby●Encore20. 涙のふるさと / 21. リトルブレイバー▼LIVE CD収録内容●Disc101. 星の鳥 / 02. メーデー / 03. 才悩人応援歌 / 04. ダイヤモンド / 05. ハルジオン / 06. ハンマーソングと痛みの塔 / 07. プラネタリウム / 08. 花の名 / 09. arrows /10. 東京賛歌 / 11. 真っ赤な空を見ただろうか / 12. かさぶたぶたぶ●Disc201. アリア / 02. 天体観測 / 03. 銀河鉄道 / 04. supernova / 05. 星の鳥 reprise / 06. カルマ / 07. Voyager,flyby / 08. 涙のふるさと / 09. リトルブレイバー▼グッズHOMESICK EISEI 2024 バンダナHOMESICK EISEI 2024 チャーム付きリフレクトキーリングHOMESICK EISEI 2024 缶バッジセットHOMESICK EISEI 2024 ジッパーバッグHOMESICK EISEI 2024 カード▼ブックレットLive Photo BookStage Videos DirectionBehind The ScenesMerchandise Archives

■関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルYouTubeチャンネル

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルYouTubeチャンネル

公開された展開写真からは、こだわり抜かれた各アイテムのアートワーク・質感・サイズを確認することができる。TOY'S STORE限定発売ならではの超豪華仕様となるものだ。なお、同映像作品に収録される「プラネタリウム」ライブ映像が発売に先駆けて公開された。