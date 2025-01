Charvelが、<The 2025 NAMM Show2025>で年上半期に発売する新製品を発表した。Pro-Mod シリーズの刷新、魅力的な新Super-Stockモデル、そして高性能ギターラインアップの継続的な強化を発表した。40 年間にわたり、Charvel は優れたサウンドと卓越したデザインを求める世界中のミュージシャンのために、高性能な”トーンマシン”を作り続けてきた。独自のアイデンティティを築き上げたCharvel は、伝統的なスタイルのエレクトリックギターにホットロッド仕様の最上級の機能を搭載することで、メタルやフュージョンの世界で際立つ存在となった。また、業界を代表する多くのミュージシャンとの豊かな協力関係を育み、これらの高性能ギターを世界中のプレイヤーに届けてきた。

【SUPER-STOCK SERIES】●Super-Stock So-Cal Style 1 HH FR RW(市場想定売価:330,000円/税込)アルダーボディに打痕やスリ傷といったディストレス加工を施した『Super-Stock San Dimas Style 1 HH FR RW』は、無数のステージを乗り越えてきた貫禄。ボルトオン式メイプルネックにはグラファイト補強ロッドが内蔵され、過酷なツアーや過激な環境変化にも耐え得る堅牢さを備える。スピードネックプロファイルは、高速プレイとシームレスなポジションチェンジのために設計され、快適にロールオフ処理された指板エッジは、長年使い続けてきた愛器のような手に馴染むフィーリングをもたらす。ネックには、22本のジャンボフレットを配した12〜16インチのコンパウンドラジアスローズウッド指板を採用し、ヒールマウント式トラスロッド調整ホイールにより、素早く簡単にネックの調整を行うことができる。べっ甲柄のピックガードは、リッチでウォームなヴィンテージトーンから極上のドライブサウンドまでをカバーするDiMarzio Super Distortionブリッジピックアップ、DiMarzio Dark Matter 2ミドルピックアップ、そしてDiMarzio PAF Proネックピックアップとのカラーコントラストと相まって、絶妙なエレガンスを演出。シングルボリューム&トーンコントロールにはゴールドスピードノブを採用し、理想のサウンドをシンプルかつ素早く手に入れられる。Floyd Rose 1000シリーズのダブルロッキングトレモロは、アグレッシブなアーミングを行った際にも正確なチューニングを維持する。国内販売時期:2025年3月予定。【PRO-MOD SERIES】●Pro-Mod San Dimas Style 1 HH FR. MPL(市場想定売価:170,500円/税込)Pro-Modシリーズは、現代のプレイヤーが必要とする最新の技術と⼀流の機能を備え、革新的で卓越したハイテクギターのデザインを誇るCharvelのレガシーを引き継ぐ。高速プレイに最適の理想的な楽器、Pro-Mod San Dimas Style 1 HH FR RWは、灼け付くように情熱的なサウンドと見事なまでのスタイル、そしてストレスのないプレイアビリティとパフォーマンスを持ち合わせている。San Dimasアルダーボディは、環境変化による変形や反りを防ぐグラファイト補強を施されたボルトオン式メイプルネックを備える。スピードネックプロファイルは、高速プレイとシームレスなポジションチェンジのために設計され、快適にロールオフ処理された指板エッジは、長年使い続けてきた愛器のような手に馴染むフィーリングをもたらす。ネックには、22本のジャンボフレットを配した12〜16インチのコンパウンドラジアスメイプル指板を採用し、ヒールマウント式トラスロッド調整ホイールにより、素早く簡単にネックの調整を行える。本モデルはHHのピックアップ構成で、ダイレクトマウントされた高出力のSeymour Duncan JBとʻ59ハムバッカーが搭載されており、倍音をたっぷり含んだエネルギッシュなロックンロールトーンを放つ。多彩な音作りが出来る3ウェイピックアップブレードスイッチ、プッシュ/プルコイルスプリットが出来るボリュームコントロールを備え、No-Loadトーンコントロールは、1〜9のポジションでは標準的なトーンコントロールと同様に動作し、ポジション10では回路をバイパスし、ギターの自然なトーンを最大限に引き出す。Floyd Rose 1000 Seriesのダブルロッキングトレモロブリッジにより、過激なアーミングを⾏なってもチューニングをしっかりと維持。カラーはGloss BlackとPelham Green。国内販売時期:2025年5月下旬予定。●Pro-Mod San Dimas Style 1 HH FR. RW(市場想定売価:170,500円/税込)高速プレイに最適の理想的なモデル『Pro-Mod San Dimas Style 1 HH FR RW』は、灼け付くように情熱的なサウンドと見事なまでのスタイル、そしてストレスのないプレイアビリティとパフォーマンスを持ち合わせている。San Dimasアルダーボディは、環境変化による変形や反りを防ぐグラファイト補強を施されたボルトオン式メイプルネックを備えている。スピードネックプロファイルは、高速プレイとシームレスなポジションチェンジのために設計され、快適にロールオフ処理された指板エッジは、長年使い続けてきた愛器のような手に馴染むフィーリングをもたらす。ネックには、22本のジャンボフレットを配した12〜16インチのコンパウンドラジアスメイプル指板を採用し、ヒールマウント式トラスロッド調整ホイールにより、素早く簡単にネックの調整を行える。本モデルはHHのピックアップ構成で、ダイレクトマウントされた高出力のSeymour Duncan JBとʻ59ハムバッカーが搭載されており、倍音をたっぷり含んだエネルギッシュなロックンロールトーンを放つ。多彩な音作りが出来る3ウェイピックアップブレードスイッチ、プッシュ/プルコイルスプリットが出来るボリュームコントロールを備え、No-Loadトーンコントロールは、1〜9のポジションでは標準的なトーンコントロールと同様に動作し、ポジション10では回路をバイパスし、ギターの自然なトーンを最大限に引き出す。Floyd Rose 1000 Seriesのダブルロッキングトレモロブリッジにより、過激なアーミングを行ってもチューニングをしっかりと維持。カラーはSatin Ferrari RedとPharaohs Gold。国内販売時期:2025年5月下旬予定。●Pro-Mod Plus San Dimas Style 1 HH FR E(市場想定売価:209,000円/税込)Charvel Pro-Mod Plus San Dimasは、あなたのプレイスキルを次の次元へと引き上げる、洗練されたパフォーマンスを誇る。クラシックなSan Dimasギターを最新鋭スペックにアップデートしたこのモデルには、高速プレイに適した最先端の機能が搭載。豊かでダイナミックなトーンを奏でるアルダーボディには、グラファイト補強ロッドを内蔵したボルトオン式キャラメライズドメイプルネックを装備し、温度や湿度などによる環境変化の影響を最小限に止め、高い安定性を実現。エボニー指板は12〜16インチのコンパウンドラジアス仕様で、滑らかにロールオフ処理されたエッジと、4mmパーロイドドットインレイを採用。薄めのDシェイプネックと22本のジャンボフレットも、より速く、優れたプレイアビリティに寄与する。また、蓄光式Luminlayサイドドットは、暗いステージでも容易にフレットポジションを視認できる。パワフルなSeymour Duncan JBブリッジハムバッカーとʼ59ネックハムバッカーは、歯切れの良いクランチ感たっぷりのリズムプレイから、灼熱のリードギターまで、あらゆるプレイに最適な、コシのある音楽的なトーンを提供。5ウェイブレードスイッチングで幅広いサウンド設計が可能。Floyd Rose 1500ダブルロッキングトレモロは、アグレッシブなアーミングを⾏っても、安定したチューニングをキープ。スタイリッシュなマッチングヘッド、快適な”ハンドシェイク”ヒールデザイン、埋め込み式のネックスクリューなど、Pro-Mod Plus San Dimasは、ルックスと共に、演奏性にも妥協はない。人目を引くフィニッシュは、リスナーの注目を集めること間違いなし。究極のシュレッドマシンを探し求めている人にとって、Pro-Mod Plus San Dimasは最適なギター。カラーはScorched EarthとSnow White。国内販売時期:2025年5月下旬予定。●Pro-Mod Plus SRS SD1 HH HT EB(市場想定売価:198,000円/税込)Charvel Pro-Mod Plus San Dimasは、あなたのプレイスキルを次の次元へと引き上げる、洗練されたパフォーマンスを誇る。クラシックなSan Dimasギターを最新鋭スペックにアップデートしたこのモデルには、高速プレイに適した最先端の機能が搭載。豊かでダイナミックなトーンを奏でるアルダーボディには、グラファイト補強ロッドを内蔵したボルトオン式キャラメライズドメイプルネックを装備し、温度や湿度などによる環境変化の影響を最小限に止め、高い安定性を実現。エボニー指板は12〜16インチのコンパウンドラジアス仕様で、滑らかにロールオフ処理されたエッジと、4mmパーロイドドットインレイを採用。薄めのDシェイプネックと22本のジャンボフレットも、より速く、優れたプレイアビリティに寄与。また、蓄光式Luminlayサイドドットは、暗いステージでも容易にフレットポジションを視認できる。パワフルなSeymour Duncan JBブリッジハムバッカーとʼ59ネックハムバッカーは、歯切れの良いクランチ感たっぷりのリズムプレイから、灼熱のリードギターまで、あらゆるプレイに最適な、コシのある音楽的なトーンを提供。5ウェイブレードスイッチングで幅広いサウンド設計が可能。Charvelデザインの6サドル式ハードテイルブリッジは、卓越したイントネーションとサスティンを実現し、究極のチューニングの安定性。スタイリッシュなマッチングヘッド、快適な”ハンドシェイク”ヒールデザイン、埋め込み式のネックスクリューなど、Pro-Mod Plus San Dimasは、ルックスと共に、演奏性にも妥協はない。カラーはScorched Earth とPlatinum Pink。国内販売時期:2025年5月下旬予定。●Pro-Mod Plus SRS SD1Q HH FR CM(市場想定売価:220,000円/税込)豊かでダイナミックなトーンを奏でるキルトメイプルトップのアルダーボディには、グラファイト補強ロッドを内蔵したボルトオン式キャラメライズドメイプルネックを装備し、温度や湿度などによる環境変化の影響を最小限に止め、高い安定性を実現。キャラメライズドメイプル指板は、12〜16インチのコンパウンドラジアス仕様で、滑らかにロールオフ処理されたエッジと、4mmパーロイドドットインレイを採用。薄めのDシェイプネックと22本のジャンボフレットも、より速く、優れたプレイアビリティに寄与。また、蓄光式Luminlayサイドドットは、暗いステージでも容易にフレットポジションを視認できる。パワフルなSeymour Duncan JBブリッジハムバッカーとʼ59ネックハムバッカーは、歯切れの良いクランチ感たっぷりのリズムプレイから、灼熱のリードギターまで、あらゆるプレイに最適な、コシのある音楽的なトーンを提供。5ウェイブレードスイッチングで幅広いサウンド設計が可能。Floyd Rose 1500ダブルロッキングトレモロは、アグレッシブなアーミングを行っても、安定したチューニングをキープ。スタイリッシュなブラックヘッド、快適な”ハンドシェイク”ヒールデザイン、埋め込み式のネックスクリューなど、Pro-Mod Plus San Dimasは、ルックスと共に、演奏性にも妥協はない。カラーはChlorine BurstとSangria Burst。国内販売時期:2025年5月下旬予定。