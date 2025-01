セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年1月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『キングダム ハーツ』 マスコットVol.1 “ハートレス”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『キングダム ハーツ』 マスコットVol.1 “ハートレス”

登場時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約8×6×10cm

種類:全3種(シャドウ、ラージボディ、ソルジャー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

人気のディズニーキャラクターやヴィランズたちが登場するRPG「キングダム ハーツ」シリーズ。

作中に登場する敵キャラクター「ハートレス」たちが、マスコットになってセガプライズにラインナップされます!

「ハートレス」たちの特徴をとらえた、一緒にお出かけできるマスコットです☆

シャドウ

影から現れ、影の中に消えてゆく「シャドウ」

真っ黒な姿が愛嬌たっぷりなマスコットで表現されたディズニーグッズです☆

ラージボディ

「ラージボディ」は、大きな体が特徴的な「ハートレス」

つぶらな瞳が特徴の「ラージボディ」が、ふっくらしたマスコットとして表現されています。

ソルジャー

甲冑を身につけた姿の「ソルジャー」が、お座りポーズで登場。

胸元や足の模様もしっかり再現されています!

「キングダム ハーツ」シリーズに登場する敵キャラクター「ハートレス」たちのマスコット。

セガプライズの『キングダム ハーツ』 マスコットVol.1 “ハートレス”は、2025年1月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

