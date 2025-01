ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2025年1月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年1月も、セガプライズから「ミニオン」たちのグッズが続々登場!

おなかいっぱいな様子がかわいいぬいぐるみ&マスコットなど、全3種類がラインナップされます。

ミニオン ぬいぐるみ“ボブ&ティム” 〜クッキング〜

投入時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全3種(ボブ&ティム、ボブ、ティム)

「ボブ」と「ティム」が仲良くクッキング!

お揃いのエプロン姿がかわいらしいぬいぐるみです。

ミニオン マスコット 〜おなかいっぱい〜

投入時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約8.5×7×10cm

種類:全3種(ホットドッグ、ピザ、バナナ)

満腹でおなかがふくれた、「ミニオン」たちのユニークなマスコット。

ホットドッグやピザなどを持ちながら、満足げにゴロ寝をしています☆

ミニオン Lぬいぐるみ 〜おなかいっぱい〜

投入時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約16×20×28cm

種類:全2種(ホットドッグ、ピザ)

満腹でおなかがふくれた、ユニークなぬいぐるみ。

表情豊かな「ミニオン」たちを見ていると、思わず笑顔になってしまいます☆

「ミニオン」たちのかわいいぬいぐるみ&マスコット。

2025年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

