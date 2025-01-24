¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÁÄÉã¤Î²ÐÁòÃæ¡¢½ÇÊì¤¬ÀµÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡¿¤·¤¯¤¸¤ê²ÈÂ²ª
¡Ø¤·¤¯¤¸¤ê²ÈÂ²¡Ù¡Ê¸Þ½½ÍòÂç¡§¸¶ºî¡¢¤µ¤¯Ê¼±Ò¡§ºî²è/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡Ø¤·¤¯¤¸¤ê²ÈÂ²¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¼ª¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤Ë¡¢½¡¶µ¤ËÇ®¿´¤ÊÁÄÊì¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¸µ¥ä¥¯¥¶¤ÎÁÄÉã¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡É²ÈÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¸Î¶¿¤ò¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÅìµþ¤Ë½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÁÄÉã¤¬´íÆÆ¤È¤ÎÊó¤»¤¬Æþ¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÄÉã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¹½ÃÛ¤ò»î¤ß¤ë¡£Ãø¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Êª¸ì¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤²ÈÂ²¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤ª¤·¤¤¡£¡Ø¤·¤¯¤¸¤ê²ÈÂ²¡Ù¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ê°ì²È¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤·¤¯¤¸¤ê²ÈÂ²¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¼ª¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤Ë¡¢½¡¶µ¤ËÇ®¿´¤ÊÁÄÊì¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¸µ¥ä¥¯¥¶¤ÎÁÄÉã¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡É²ÈÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¸Î¶¿¤ò¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÅìµþ¤Ë½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÁÄÉã¤¬´íÆÆ¤È¤ÎÊó¤»¤¬Æþ¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÄÉã¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¹½ÃÛ¤ò»î¤ß¤ë¡£Ãø¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Êª¸ì¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤²ÈÂ²¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤ª¤·¤¤¡£¡Ø¤·¤¯¤¸¤ê²ÈÂ²¡Ù¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ê°ì²È¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£