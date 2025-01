MAZZELが、1st EP『Royal Straight Flush』を4月16日にリリース。あわせて、本作より最新曲「J.O.K.E.R.」が2月17日に先行配信リリースされる。また、ジャケット写真もあわせて公開された。

同曲は、シドニーを拠点にグローバルに活躍している豪日音楽プロデューサー Taka Perryとともに、SKY-HIとLOAR (INIMI)が制作。スキルフルなダンスに、勝負と駆け引きを楽しむ挑発的な歌詞といった、メンバーの切り札と言えるスキルが散りばめられた楽曲に仕上がっている。

初手から切り札を切るギャンブラーのような予想外の一手で想像もつかないこの先の展開に期待感を与える楽曲となっており、振付はダンスチーム Rht.のリーダー KAITAが担当。すでに彼のSNSでは“「J.O.K.E.R.」チャレンジ”と題された動画が拡散されている。

なお、2月22日にJ:COM北九州芸術劇場にて開催される『東急不動産ホールディングス Breaking World Match 2025』の大会スペシャルサポーターにMAZZELが就任することとなり、本楽曲「J.O.K.E.R.」が大会公式テーマソングに決定。大会当日、メンバー全員で本楽曲を披露する予定だ。大会の模様は、TBS系列28局ネットで放送予定となっている。

EP『Royal Straight Flush』は、「J.O.K.E.R.」を含む新曲5曲入りのEP盤。ユニット曲も収録予定となっており、LIVE盤に収録される特典映像には『MAZZEL 1st One Man Tour “Join us in the PARADE”』追加公演の模様が収録される。Music Video盤には最新曲「J.O.K.E.R.」や「MAZQUERADE」のMVに加え、“Behind The Scenes”が収められる。

さらに、1st EPのリリースを記念し、全国ツアー『MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”』を開催。4月23日の神奈川 カルッツかわさき公演からスタートし、8月24日の東京 有明アリーナ公演まで全国10都市で17公演が行われる。

・RAN コメント

RANです。デビュー2周年を控えまもなく3年目に突入する今、MAZZELという存在を世界に提示したい。そのなかでこの「J.O.K.E.R.」は、僕たちにとって最高の切り札になると思っています。ストリートダンスが注目されている今こそ、メンバーのルーツを活かしたトラックや振り付けを取り入れ挑戦することにしました。この楽曲を歌いながら踊ることこそ、MAZZELの真骨頂をお見せすることができると思います。まずは2025年一発目から切り出す「J.O.K.E.R.」を楽しんでいただき、この先に待つ僕たちの新しい姿を楽しみにしていてください。

(文=リアルサウンド編集部)