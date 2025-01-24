¡È¥°¥ì¡¼¡É¤ÎPUMA¡ÖSPEEDCAT OG¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª emmiÊÌÃí¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÂ¸µ¤Ë¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤è
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥Éemmi¡Ê¥¨¥ß¡Ë¤ÎÊÌÃí¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¢PUMA¡Ê¥×¡¼¥Þ¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖSPEEDCAT OG¡×¤¬¡È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡É¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¡ª
¸½ºßemmi¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢USAGI ONLINE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢emmiÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
emmiÊÌÃí¤Î¡ÖSPEEDCAT OG¡×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë
emmi¤ÈPUMA¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿·ºî¡Ö¡Úemmi¡ßPUMA¡ÛSpeed cat OG¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5400±ß¡Ë¡£
ÀÖ¤ä¹õ¤Ê¤É¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿§Ì£¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖSPEEDCAT OG¡×¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢½À¤é¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¡¢¡ÈPUMA¥¥ã¥Ã¥È¡É¤Î¥·¥å¡¼¥º¥Á¥ã¡¼¥à¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£
¤¢¤¨¤Æ¥ì¥Ã¥É¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Î¥í¥´¤Ï¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥é¤Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ120¡ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥°¥ì¡¼¡ß¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÇÛ¿§¤¬¥ª¥È¥Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡Ö¡Úemmi¡ßPUMA¡ÛSpeed cat OG¡×¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤á¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¤ÇPUMA¥¥ã¥Ã¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ì¡¼¤Î¿§¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ª¥È¥Ê¤Ç¤âÍú¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¿·ºî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÍ½´¶¡£
¥·¥å¡¼¥¿¥óÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¥Ã¥·¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎPUMA¥í¥´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÆÃÊÌ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
Â¸ºß´¶È´·²¤Ê¥·¥å¡¼¥º¥µ¥¤¥É¤Î¡ÈPUMA¥·¥ë¥Ð¡¼¡É¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£
3¿§¤Î¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦
¡Ö¡Úemmi¡ßPUMA¡ÛSpeed cat OG¡×¤Ë¤Ï¡¢3¿§¤Î¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤ò¡Ø¥°¥ì¡¼¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Î¥«¥é¡¼¤òÅý°ì¤¹¤ì¤Ð¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ËÍú¤¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£
¡Ø¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ù¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿Â¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥í¡¼¥º¥â¡¼¥ô¡Ù¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢½Õ¤é¤·¤µ¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤Â¸µ¤Ë¡ý
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢22.5¡Á25.5cm¤¬5mm¹ï¤ß¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è
¤´¾Ò²ð¤·¤¿emmiÊÌÃí¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎSPEEDCAT OG¥â¥Ç¥ë¤À¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥µ¥¤¥º¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Á°¤Ë¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤Î¤¬µÈ¡ý
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¸½ºßemmi¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢USAGI ONLINE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢emmiÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
emmiÊÌÃí¤Î¡ÖSPEEDCAT OG¡×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë
emmi¤ÈPUMA¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿·ºî¡Ö¡Úemmi¡ßPUMA¡ÛSpeed cat OG¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5400±ß¡Ë¡£
¥·¡¼¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¡¢¡ÈPUMA¥¥ã¥Ã¥È¡É¤Î¥·¥å¡¼¥º¥Á¥ã¡¼¥à¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£
¤¢¤¨¤Æ¥ì¥Ã¥É¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Î¥í¥´¤Ï¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥é¤Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ120¡ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥°¥ì¡¼¡ß¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÇÛ¿§¤¬¥ª¥È¥Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡Ö¡Úemmi¡ßPUMA¡ÛSpeed cat OG¡×¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤á¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¤ÇPUMA¥¥ã¥Ã¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ì¡¼¤Î¿§¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ª¥È¥Ê¤Ç¤âÍú¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¿·ºî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÍ½´¶¡£
¥·¥å¡¼¥¿¥óÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¥Ã¥·¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎPUMA¥í¥´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÆÃÊÌ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
Â¸ºß´¶È´·²¤Ê¥·¥å¡¼¥º¥µ¥¤¥É¤Î¡ÈPUMA¥·¥ë¥Ð¡¼¡É¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£
3¿§¤Î¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦
¡Ö¡Úemmi¡ßPUMA¡ÛSpeed cat OG¡×¤Ë¤Ï¡¢3¿§¤Î¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤ò¡Ø¥°¥ì¡¼¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Î¥«¥é¡¼¤òÅý°ì¤¹¤ì¤Ð¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ËÍú¤¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£
¡Ø¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ù¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿Â¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥í¡¼¥º¥â¡¼¥ô¡Ù¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢½Õ¤é¤·¤µ¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤Â¸µ¤Ë¡ý
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢22.5¡Á25.5cm¤¬5mm¹ï¤ß¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è
¤´¾Ò²ð¤·¤¿emmiÊÌÃí¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎSPEEDCAT OG¥â¥Ç¥ë¤À¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥µ¥¤¥º¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Á°¤Ë¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤Î¤¬µÈ¡ý
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹