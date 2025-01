BUMP OF CHICKEN最新ライブ映像作品の展開写真解禁！「プラネタリウム」ライブ映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at Ariake Arena』2月10日リリース!

BUMP OF CHICKENが、2月10日にリリースするライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星 2024 at ARIAKE ARENA』の展開写真を公開した。

2008年に開催されたツアー『ホームシック衛星』のリバイバル公演として、2024年2月11日からスタートしたアリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星 2024』。15万人を動員し、大盛況のうちに幕を閉じた。

本作では、ツアーファイナルの会場となった有明アリーナ公演のDay1の模様をアンコール含めて完全映像化。さらに、ライブ音源を収録したCD・グッズ・ブックレットがパッケージされる。

今回公開された展開写真では、本作品にパッケージされる各アイテムのこだわり抜かれたアートワーク、質感、サイズを確認できる。こちらはTOY’S STORE限定発売ならではの超豪華仕様となっている。

さらに、本作に収録される「プラネタリウム」のライブ映像がリリースに先駆けて公開された。

リリース情報

2025.02.10 ON SALE

Blu-ray『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星 2024 at Ariake Arena』

BUMP OF CHICKEN OFFICIAL SITE

http://www.bumpofchicken.com/

BUMP OF CHICKEN OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCOfESRUR5duQ2hMnTQ4oqhA