GoogleがXRデバイス向けOSとして2024年12月に発表した「 Android XR 」を強化するため、台湾メーカー・HTCでVR端末「VIVE」を手がけた実績のあるエンジニアリングチームのメンバーを2億5000万ドル(約388億円)で雇い入れたことがわかりました。We’re accelerating the Android XR platform with a new agreement with HTC.

https://blog.google/feed/android-xr-htc-agreement/HTC Announces XR Agreement with Googlehttps://www.vive.com/us/newsroom/2025-01-23/Google acquiring part of HTC Vive team to boost Android XRhttps://9to5google.com/2025/01/22/google-android-xr-htc-vive/「HTC VIVE」は機器メーカーのHTCとゲームメーカーのValveが共同開発したVRヘッドセットブランドで、2024年9月には「VIVE Focus Vision」をリリースしています。HTC VIVEのPC VRヘッドセット「VIVE Focus Vision」登場 - GIGAZINEGoogleとHTCによると、GoogleはHTCに2億5000万ドルを支払い、HTC VIVEの一部メンバーがGoogleに入社するという契約を結んだとのこと。契約の一環として、GoogleはHTCのXRに関する非独占的ライセンスを取得しています。Googleは10年以上にわたってXRに投資を行っており、2024年12月にはXRデバイス向け「Android XR」を発表しました。GoogleがXRデバイス向けOSの「Android XR」を発表、AR/VRヘッドセット&スマートグラスでAndroidを使えるように - GIGAZINEHTC VIVEのエンジニアリングメンバーを会社へ迎えることについて、Googleは「彼らはVR空間で実績のある、非常に強力な技術チームであり、ヘッドセットとスマートグラスのエコシステム全体でAndroid XRプラットフォームの開発を加速させるため、協力できることを楽しみにしています」と述べています。一方、HTCは契約について「XRエコシステムを中心として開発を継続していくという戦略を強化するもの」と述べ、VIVE Focus Visionのような革新的なVIVE XRソリューションを提供する取り組みに変わりはないと述べました。契約締結は2025年第1四半期に完了する見込みです。