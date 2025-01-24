20Âå½÷À¤¬¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ç1300Ëü±ß Èï³² ½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡ÖÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ÀÐÀî¡¦²Ã²ì»Ô
ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷À¤¬SNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½1300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ã²ì»Ô¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¡¢½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡¢¡ÖºâÉÛ¤Ê¤É¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º´Ø·¸¤Ë»ÙÊ§¤¦50Ëü±ß¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤âÂç¶â¤ò¼Ú¤ê¡¢ÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1300Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èï³²½÷À¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤ËÎ¾¿Æ¤¬µ¤ÉÕ¤¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤ÇSNS¾å¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¥°Õ¤òÊú¤«¤»¡¢¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ëSNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£