¡ÖÈ½ÃÇ¤Î¸í¤ê¤¢¤Ã¤¿¡×JAL¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°û¼òÌäÂê¤Ç²ñÄ¹¤ò°ÂÁ´ÂÐºöºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é²òÇ¤¤Ø
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°û¼òÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÈ¯¤ÎÆü¹Òµ¡¤Ç¡¢µ¡Ä¹¤ÈÉûµ¡Ä¹¤¬Á°¤ÎÆü¤Ë¼ÒÆâµ¬Äê¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¼ò¤ò°û¤ß¡¢½ÐÈ¯¤¬3»þ´Ö°Ê¾åÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»¼è»°ÄÅ»Ò¼ÒÄ¹¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¤òË¬¤ì¡¢°û¼òÂÐºö¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢²ñ¼Ò¤¬¡Ö¹Ò¶õ¶É¤Ø¤ÎÊó¹ðÂÐ¾Ý³°¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ×½êÍ×½ê¤ÇÈ½ÃÇ¤Î¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖºäÍ´Æó²ñÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ÂÁ´Åý³ç´ÉÍý¼Ô¡×¤«¤é²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£