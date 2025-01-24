47ºÐ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÀ¤³¦½÷²¦¡¢Â´¥¢¥ë¸ø³«¡Ö²û¤«¤·¤»ä¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¡×¡¡¡Öº£¤âÀÎ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬¡×
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯1·î22Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²û¤«¤·¤»ä¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤¹¡×
ÉÍ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÃµ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢²û¤«¤·¤»ä¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÉÍ¸ý¤µ¤ó¤ÏÈ±¤ò2¤Ä·ë¤Ó¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡¡¤¤¤Þ¤â°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£¤âÀÎ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬Í¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£