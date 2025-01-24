¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥º¥´¥Ã¥¯¡ÊSEED FREEDOM Ver.¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ø³«¡ª 2·î22ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
2·î22Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§3,520±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢2·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥º¥´¥Ã¥¯¡ÊSEED FREEDOM Ver.¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ì¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¥º¥´¥Ã¥¯¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHG 1/144 ¥º¥´¥Ã¥¯¡ÊSEED FREEDOM Ver.¡Ë¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó²ò¶Ø📢- BANDAI SPIRITS ¥Û¥Óー»ö¶ÈÉô (@HobbySite) January 24, 2025
HG 1/144 ¥º¥´¥Ã¥¯(SEED FREEDOM Ver.)
È¯ÇäÍ½Äê¡§2·î22Æü(ÅÚ)
²Á³Ê¡§3,520±ß¡ÊÀÇ10%¹þ¡Ë
ÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®✨
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¬¥ó¥×¥éSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î·ÊÉÊÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ªhttps://t.co/ddQUvU4BDM#¥¬¥ó¥×¥é¡Ä https://t.co/MqhDPxVkx7 pic.twitter.com/oJP3mIZLm7
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ðÊó📢- BANDAI SPIRITS ¥Û¥Óー»ö¶ÈÉô (@HobbySite) January 24, 2025
HG 1/144 ¥º¥´¥Ã¥¯(SEED FREEDOM Ver.)
È¯ÇäÍ½Äê¡§2·î22Æü(ÅÚ)
²Á³Ê¡§3,520±ß¡ÊÀÇ10%¹þ¡Ë
Àè¤Û¤É±ÇÁü¤Ç²ò¶Ø¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀÅ»ß²è¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹✨
¢§¾¦ÉÊ¥Úー¥¸https://t.co/VHPeGTrq2P#¥¬¥ó¥×¥é #SEEDFREEDOM https://t.co/fLjvwmstS7 pic.twitter.com/xvUoHZJqeJ
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º