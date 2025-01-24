¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤í¤¦Ê¸²½ºâ¡ª¸©»ØÄê¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤ÇÃÏ¸µ±à»ù¤¬ËÉ²Ð·±Îý
1·î26Æü¤ÏÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¤Ç¤¹¡£
¸÷»Ô¤Î°ËÆ£¸øµÇ°¸ø±à¤Ç¡¢ÃÏ¸µ±à»ù¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·±Îý¤ÎÀ¼¡Ë
¡Ö²Ð»ö¤Àー¡ª¡×
¸÷»ÔÂ«²Ù¤Ë¤¢¤ë°ËÆ£¸øµÇ°¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ÃËÉ·±Îý¡£
±àÆâ¤Ë¤¢¤ë°ËÆ£¸ø»ñÎÁ´Û¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢½é´ü¾Ã²Ð¤äÆþ´Û¼ÔÌò¤Î±à»ù¤¿¤Á¤ÎÈòÆñ¡¢¤½¤·¤Æ»ñÎÁ´Û¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¸©»ØÄê¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¡Öµì°ËÆ£ÇîÊ¸Å¡¡×¤Ø¤ÎÊü¿å·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±àÆâ¤Ë¤Ïµì°ËÆ£ÇîÊ¸Å¡¤â´Þ¤á¡¢¸©»ØÄê2·ï¤È»Ô»ØÄê¤Î1·ï¤ÎÊ¸²½ºâ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜºÇ½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦°ËÆ£ÇîÊ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤¬Â¿¤¯½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£¸ø»ñÎÁ´Û ÎÓ¹¯Â§´ÛÄ¹¡Ë
¡ÖËÉ²Ð·±Îý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ÉÆü¡¹¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¡¢Ê¸²½ºâ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç»ö¤ËÊ¸²½ºâ¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¡£¡×
¡Ê±à»ù¤¿¤Á¡Ë
¡Ö²Ð»ö¤À¡ª¡×
·±Îý¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï±à»ù¤¿¤Á¤¬¡¢¿å¤ò½¼Å¶¤·¤¿¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÊü¿å¤òÂÎ¸³¤·¡¢ËÉ²Ð¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±à»ù¤¿¤Á¡Ë
¡Ö²Ð¤ÎÍÑ¿´¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤í¤¦Ê¸²½ºâ¡ª¡×