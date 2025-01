花巻東(岩手)時代に歴代最多の高校通算140本塁打を放った米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手(19)が24日に自身のX(ツイッター)を更新。母校のセンバツ出場を祝福した。

この日、第97回選抜高校野球大会(3月18日から13日間、甲子園)の出場32校が発表された。花巻東は、3年ぶり5度目の選抜出場となる。花巻東の選出理由について「総合力を評価。守備も含めて花巻東を推す声が多く選出した」と説明があった。

佐々木は自身のXで「Congratulations to the Hanamaki-Higashi High School baseball team on their appearance in the Spring Koshien (National High School Baseball Tounament)」と英文でつづった。

その上で「花巻東、センバツ出場おめでとうございます!」と母校のセンバツ出場を祝福。「スタンフォード大学野球場のバッティングケージの中で静かに母校のセンバツ出場を祝っていたところでした。Road to Champion」とバッティングケージ内での自撮り写真とともに記した。