¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤Ï24Æü¡¢¤«¤¯¤ì¥­¥ê¥·¥¿¥ó¤æ¤«¤ê¤Î¿®¶ÄÍÑ¶ñ2200ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤ò½ÅÍ×Í­·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åú¿½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤ä¥í¥¶¥ê¥ª¡¢¥ª¥é¥·¥ç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ§ÅøÊ¸¤Ê¤É¡Ö¤«¤¯¤ì¥­¥ê¥·¥¿¥ó¤Î¿®¶ÄÍÑ¶ñ¡×2218ÅÀ¤Ç¡¢¸©¤äÄ¹ºê»Ô¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯Ä¹ºêÂç»Ê¶µ¶è¤Ê¤É¤¬ÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£

¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬¥­¥ê¥¹¥È¶µ¤ò¶Ø¤¸¤¿¸å¤â¡¢Ê©¶µ¤ä¿ÀÆ»¤Ê¤É¤È¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤Î¿®¶Ä·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ·²¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥­¥ê¥·¥¿¥ó¿®¶Ä¤ÎÊÑÁ«¤ä¡¢¶å½£¤ÎÌ±´Ö¿®¶Ä¤ÎÃÏ°èÅª¤Ê¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ØÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Í­·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤È¤·¤Æ¤Ï¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£