¡Ú³Þ¾¾¶¥ÇÏ¡ÛÎáÏÂ6Ç¯µ³¼êÅùÀ®ÀÓÍ¥½¨¼ÔÈ¯É½¡¡ÅÏÊÕÎµÌéµ³¼ê¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ
¡¡´ôÉì¸©ÃÏÊý¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï24Æü¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ãæ¤ËÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿³Þ¾¾¶¥ÇÏ¤ÎÄ´¶µ»Õ¡¢µ³¼ê¡¢±¹Ì³°÷¤ª¤è¤Ó¶¥ÁöÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ôÉì¸©ÃÏÊý¶¥ÇÏÁÈ¹çÉ½¾´µ¬Äø¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÉ½¾´¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´¶µ»Õ¡Û
ºûÌîÇî»Ê¡Ê3Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡Ë¡¡788Àï190¾¡¡¡¾¡Î¨24.1¡ó
¡Úµ³¼ê¡Û
ÅÏÊÕÎµÌé¡ÊºûÌîÇî»Ê±¹¼Ë¡¢3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë615Àï232¾¡¡¡¾¡Î¨37.7¡ó
¡Ú±¹Ì³°÷¡Û
¾®Ìº°ìÈ¬¡Ê¤«¤Å¤ä¡¢ºûÌîÇî»Ê±¹¼Ë¡Ë
»°Ã«Àé¿Ò¡Ê°ËÆ£¾¡¹¥±¹¼Ë¡Ë
¡ÚÆÃÊÌÉ½¾´¡Ê¿·¿Íµ³¼ê¡Ë¡Û
ÌÀÀ±À²Âç¡Ê¤ß¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¡¦¤»¤¤¤À¤¤¡¢¸åÆ£Í¤Ìí±¹¼Ë¡Ë411Àï42¾¡¡¡¾¡Î¨10.2¡ó
¡Ú2ºÐºÇÍ¥½¨ÇÏ¡Û
¥Ö¥ê¥¹¥¿¥¤¥à¡Ê²´¡¢ÇÏ¼ç¡¦¡Ê³ô¡ËYGG¥Û¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢ºûÌîÇî»Ê±¹¼Ë¡¢Éã¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Ã¥¡¼¡¢¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥¿¡¼³Þ¾¾¡Ë
¡Ú3ºÐºÇÍ¥½¨ÇÏ¡Û
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡Ê²´¡¢ÇÏ¼ç¡¦¡ÊÍ¡Ë¥³¥¹¥â¥ô¥å¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡¢ºûÌîÇî»Ê±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ë¥¯¥¹¡¢¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¡¦¥ª¡¼¥¿¥à¥«¥Ã¥×¡Ë
¡Ú4ºÐ°Ê¾åºÇÍ¥½¨ÇÏ¡Û
¥¨¥¤¥·¥ó¥Ì¥¦¥·¥Ú¥Ä¡ÊÌÆ¡¢ÇÏ¼ç¡¦Ê¿°æ¹îÉ§»á¡¢ºûÌîÇî»Ê±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥¤¥·¥ó¥Ò¥«¥ê¡¢¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¡¦¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë
¡¡¤Ê¤ªÉ½¾´¤Ï2·î5Æü¤Ë¶¥ÁöÇÏÉôÌç¤¬7R½ªÎ»¸å¡¢Ä´¶µ»Õ¡¦µ³¼ê¤ª¤è¤Ó±¹Ì³°÷ÉôÌç¤Ï9R½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Þ¾¾¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤Î¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£