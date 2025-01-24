スヌーピーミュージアム、2025年スケジュール発表、バレンタイン企画も開始
スヌーピーミュージアムは1月20日、2025年の季節イベント「Happy Seasons!」をはじめとしたスケジュールを発表するとともに、第1弾「ハッピー・バレンタイン」をスタートした。
スヌーピーミュージアム 2025年カレンダー
2025年の「Happy Seasons!」で開催するのは、「ハッピー・バレンタイン」(1月20日〜3月2日)、「ハッピー・スプリング」(3月8日〜5月9日)、「ハッピー・レイン」(5月10日〜7月4日)、「ハッピー・サマー」(7月5日〜9月5日)、「ハッピー・ハロウィーン」(9月6日〜10月31日)、「ハッピー・クリスマス」(11月1日〜12月25日)、「ハッピー・ラブ」(12月26日〜2026年3月1日)。
「ハッピー・バレンタイン」では、館内にてハートの装飾やオブジェが登場。2月1日〜14日には、「ハートフル・カード」の配布や、特別メニューの提供などを予定している。
また、「ピーナッツ・ギャングのスクールライフ School Life of the Peanuts Gang」(3月8日〜8月31日)や「ピーナッツ75周年記念『スヌーピー展』PEANUTS 75th Anniversary Special Exhibition(仮)」(9月6日〜2026年3月1日)などの企画展も予定している。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
スヌーピーミュージアム 2025年カレンダー
2025年の「Happy Seasons!」で開催するのは、「ハッピー・バレンタイン」(1月20日〜3月2日)、「ハッピー・スプリング」(3月8日〜5月9日)、「ハッピー・レイン」(5月10日〜7月4日)、「ハッピー・サマー」(7月5日〜9月5日)、「ハッピー・ハロウィーン」(9月6日〜10月31日)、「ハッピー・クリスマス」(11月1日〜12月25日)、「ハッピー・ラブ」(12月26日〜2026年3月1日)。
また、「ピーナッツ・ギャングのスクールライフ School Life of the Peanuts Gang」(3月8日〜8月31日)や「ピーナッツ75周年記念『スヌーピー展』PEANUTS 75th Anniversary Special Exhibition(仮)」(9月6日〜2026年3月1日)などの企画展も予定している。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC