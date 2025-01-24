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¡ã¤Ê¤È¤ê Zepp Tour 2025¡ä
2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ) Âçºå Zepp Osaka Bayside ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2025Ç¯5·î18Æü(Æü) Ê¡²¬ Zepp Fukuoka ³«¾ì16:00 / ³«±é 17:00
2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ) Åìµþ Zepp DiverCity ³«¾ì18:00 / ³«±é 19:00¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
2025Ç¯5·î23Æü(¶â) Åìµþ Zepp DiverCity ³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
2025Ç¯6·î1Æü(Æü) ËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
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¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Sony Music Solutions
https://sonymusic-lcg.com/contact/
¡ã¤Ê¤È¤ê ONE-MAN LIVE at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2026¡ä
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