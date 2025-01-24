¡ÈNMB48¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÈÖÄ¹¡É¾åÀ¾Îç¡¢½¸ÂçÀ®¥°¥é¥Ó¥¢ÈäÏª¡¡µ°À×¤È´ÓÏ½¤òµÍ¤á¹þ¤à
¡¡NMB48¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÈÖÄ¹¡¦¾åÀ¾Îç¤¬¡¢1·î31ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØBUBKA¡Ù3·î¹æ¡ÊÁý´©¹æ¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿ÅÄÃæÈþµ×
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿14¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¾åÀ¾¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢É½»æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿¾åÀ¾¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ý¤á¤¿¡£NMB48¡ßBUBKA¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢NMB48¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÌó9Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»Ð¤Ç¤¢¤ë¾åÀ¾·Ã¡ÊNMB48 1´üÀ¸¡Ë¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢Æ±´ü¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤ÉÂ´¶ÈÈ¯É½Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤¹¡£ÆñÇÈ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¾åÀ¾¤Îµ°À×¤È´ÓÏ½¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¹æ¤Ç¤ÏÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÅÄÃæÈþµ×¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¸µSKE48¤Î¹¾äÆÍµÆà¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤ÏAKB48¤Î¿·¥»¥ó¥¿¡¼È¬ÌÚ°¦·î¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢·×4¼ï¤Î·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿ÅÄÃæÈþµ×
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿14¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¾åÀ¾¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢É½»æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿¾åÀ¾¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ý¤á¤¿¡£NMB48¡ßBUBKA¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¹æ¤Ç¤ÏÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÅÄÃæÈþµ×¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¸µSKE48¤Î¹¾äÆÍµÆà¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤ÏAKB48¤Î¿·¥»¥ó¥¿¡¼È¬ÌÚ°¦·î¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢·×4¼ï¤Î·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£