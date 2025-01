独占コメント到着！STARKIDS、最新アルバム「G-SPOT」より「ODORUNO SUKI SUKI」MVフルバージョン公開

東京を拠点とするはちゃめちゃ6⼈による多国籍⾳楽ユニット・STARKIDSの新MV「ODORUNO SUKI SUKI」(読み:オドルノスキスキ)が1月24日の21時より公開となる。

昨年11⽉末にリリースされた最新アルバム「G-SPOT」に含まれる同楽曲は、AbemaTV「Shibuya Anime Base」の1⽉からの新エンディングテーマとしても起⽤されている。

n0ahneko⽒がクリエティブディレクターのFrench criesとタッグを組み、監督を担当した本作は、STARKIDSの代表作でもある「FLASH」MVの続きが描かれており、メンバーの性格を理解している⼈であれば、「ああ、こんな世界線もあっただろうな」と笑いながら観られる作品となっている。

MVでは、パーティーの帰り道、泥酔したTAHITIはふとコンビニに⽴ち寄り、⼤好きなお酒をケースごと肩に担いで持ち出してしまう。だが、そんな⼤胆な⾏動は当然防犯カメラに記録されており、気づけば彼だけでなく、他のメンバーまでもが指名⼿配される事態に。

PINPONPANPON警察に追われ、Sunny Bunny裁判官の審判を受け、ついに投獄されるSTARKIDS。絶体絶命の彼らが果たしてこのピンチをどう切り抜けるのか?ぜひMVでチェックしてみてはいかがだろう。

【STARKIDSメンバー⼀同を代表して、TAHITIからコメント】

I was thirsty and left my wallet at home. Had 2 stop by the strong zero store 喉が渇いていたけど、財布を家に忘れてきちゃって。仕⽅なくストロングゼロのお店に⽴ち寄っちゃいました。