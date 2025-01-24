¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥ÁÎøÙ¹¤é¤»¤Þ¤¹¡×µÈÀî°¦¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀî°¦¤µ¤ó¤Ï1·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§µÈÀî°¦¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÎµÈÀî¤µ¤ó¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö1ËçÌÜ¤«¤éÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹»Ð¤µ¤ó¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î½÷À¤À¤è¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¯¤·¤Ï¸µµ¤½Ð¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥ÁÎøÙ¹¤é¤»¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§µÈÀî°¦¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×µÈÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎµÈÀî¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¡Á7ËçÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£10ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·³è¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÈ¿¶Á¡ªµÈÀî¤µ¤ó¤Ï16Æü¤Ë¤âÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡ÖMISAMOinÅìµþ¥É¡¼¥à2days¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê2days¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤Î¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥¿³è»Ñ¸«¤Æ¤ë¤È¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¤·³è¤·¤Æ¤ë°¦ÍÍ¤À¤¤¤¹¤¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Instagram¤Çµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤òÂ¿¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµÈÀî¤µ¤ó¡£¼¡¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)