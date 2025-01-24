¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡ª¡©¡ÚËÜÅÄÍã¡Û¤Î¡ÈÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ËÇ÷¤ë♡
¥â¥Ç¥ë¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBy ttt.¡×¤â»ÏÆ°¤·¤Æ¡¢RayÀ¤Âå¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ëËÜÅÄÍã¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤¯¤Ù¤¯¡¢¥ë¡¼¥Ä¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
ÍÄ¾¯´ü¤Î¤ª¥Ï¥Ê¥·
¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ÎËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½÷¤Î¥³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ºß¤Î¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ª³èÈ¯¤ÊËö¤Ã»Ò¥¥ã¥é
º£»×¤¤½Ð¤»¤ë1ÈÖ¸Å¤¤µ²±¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢·»¤Ë¸ø±à¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£·»¤ÏÍ§¤À¤Á¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¸ø±à¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é1¿Í¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë·»¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·»¤¬¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤ª¿Í·ÁÍ·¤Ó¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸ø±à¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§¤À¤Á¤È¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤äµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È²°º¬¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡£
³èÈ¯¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Á¡¢¿ÈÄ¹¤â¾®6¤Ç160Ñ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Þ¤·¤Æ¡£
ÆÃÊÌ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À³Ê¤Ï¡¢¥ï¥¬¥Þ¥Þ¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈËö¤Ã»Ò¤ÎÀ³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ÆÂÀ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ÏË«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£Êì¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖË«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¤ï¤¿¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤¢¤ê¤¤Î½÷¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü
¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ò¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºî¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´ë²è¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬¤ì¤º¡Ä¡Ä¡£¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤È¤«¤ª²½¾Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤éÀê¤¤¤â¡¢¥³¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ó¤¹¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½÷¤Î¥³¤é¤·¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È·»¤È¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¾®¤µ¤¤º¢Êì¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¡¼¥ê¡¼¤ÊÉþ¤òÃå¤»¤é¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ê¤Î¤«¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤É¤ó¤É¤óÍÎÉþ¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÇÉþ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Gap¤ÈNIKE¤Ð¤«¤êÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¤Ö¿§¤â¿å¿§¤äº°¤Ð¤«¤ê¡£½÷¤Î¥³¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËSeventeen¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
»ïÌÌ¤Ç»äÉþ¤òºÜ¤»¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¤È°ì½ï¤Ë¥Þ¥ë¥¥å¡¼¡Ê109¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç¤º¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±¤â¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¾®6¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¾®6¤¯¤é¤¤¤«¤é²½¾Ñ¿å¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊì¤Î¶µ¤¨¤Ç¡¢º£¤âËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ºÇ½é¤ÏÇò½á¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢²½¾Ñ¿å¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢Åö»þ¤«¤é´é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®6¤«¤é¥ê¥ó¥Ñ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆü¾Æ¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ1¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤µ¤ó¤Ë¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¤À¤±¤ÏÅÉ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¥³¥Ñ¥È¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈ¾Í»û¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÍÃÊ¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥³¥Ñ¥È¡¼¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´é¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤Î²È¤Ï¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Ö¤óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤äÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥³¥¹¥á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤¤¤«¤â¡£
¤è¤¯¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È½¸¤á¤Æ»î¤»¤ë¤³¤È¤¬º£¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÅÄÍã
¤Û¤ó¤À¡¦¤Ä¤Ð¤µ¡ü1992Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£13ºÍ¤Î¤È¤¤ËSeventeen¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢CM¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¡£
2024Ç¯4·î¤Ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBy ttt.¡Ê¥Ð¥¤¥Æ¥£¡¼¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£
»£±Æ¡¿¾¾²¬°ìÅ¯ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýÆà¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ËÌ¸¶²Ì¡ÊKiKi inc.¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿»³¸ý¾¼»Ò