¡Ú½é¾ì½ê¡Û¶×ºù¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡¡¶âÊö»³¤Ë´°ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡õÍè¾ì½ê¥«¥ÉÈÖ¡Ä¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ö½ÐÂ¤¬ÃÙ¤¤¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÉé¤±±Û¤·¤À¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬Ê¿Ëë¤Î¶âÊö»³¡Ê£²£·¡áÌÚÀ¥¡Ë¤Ë°ìÊýÅª¤ËÆÍ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ£¸ÇÔÌÜ¡Ê£µ¾¡¡Ë¡£Ï¢ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Íè¾ì½ê¤Ï½é¤Î¥«¥ÉÈÖ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤º¡¢ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ï£±£´¾¡£±ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤ó¤Àº£¾ì½ê¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Í¥¾¡¤Ë½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¤Ç¤â²£¹Ë¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²ÆüÌÜ¤«¤é¥É¥í¾Â¤Î£µÏ¢ÇÔ¤Ç¹Ë¼è¤ê¤Ë¼ºÇÔ¡£¾ì½ê¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â³Ê²¼Áê¼ê¤ËÀ±¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³È½Ä¹¤Î¶å½Å¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Öº£¾ì½ê¤Ï½ÐÂ¤¬ÃÙ¤¤¤·¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£