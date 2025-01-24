¡Ú¤Á¤¤¤«¤ï¡Û°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¥Ã¢ö ²Ä°¦¤¤¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¿·ºî¤ËÃíÌÜ¡ª
¿Íµ¤¤Î¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤¤ÃÖ¤»þ·×¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î¤¬ÉÁ¤¯SNSÈ¯¤ÎÌ¡²è¡£¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é½ñÀÒ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡¡¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡Ù¤¬7´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¿¤Á¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¡ª¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á3¡×¤¬¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¤è¤êÅÐ¾ì¡ª¡¡Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¤ê¾ì¤Ë¤Æ1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¡ª¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á3¡×¤Ï¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅª¤ÊÃÖ¤»þ·×¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Î´ù¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
¶ì¼ê¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÁ°¤ËÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡¢¤Û¤á¤é¤ì¥ê¥Ü¥ó¤ò¾Ð´é¤ÇÄ¯¤á¤ë¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡¢¡Ö¥ä¥Ï¡ª¡×¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹»Ñ¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡Ö¥Ï¡¼¥Ã¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤È¥×¥ê¥ó¤ò¤â¤°¤â¤°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤ÎÁ´5¼ï¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¢ö
»þ·×ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÄìÌÌ¤Î¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ÇÆüÉÕ¤äÉÃ¤ÎÉ½¼¨¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤ÈÊØÍø¤ÇÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤ª¤¦¤Á¤ä¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª
¡ä¡ä¡ä¥³¥ó¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¢ö ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡ÙÃÖ¤»þ·×¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ënagano / chiikawa committee
¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î¤¬ÉÁ¤¯SNSÈ¯¤ÎÌ¡²è¡£¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é½ñÀÒ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡¡¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡Ù¤¬7´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¡ª¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á3¡×¤Ï¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅª¤ÊÃÖ¤»þ·×¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Î´ù¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
¶ì¼ê¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÁ°¤ËÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡¢¤Û¤á¤é¤ì¥ê¥Ü¥ó¤ò¾Ð´é¤ÇÄ¯¤á¤ë¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡¢¡Ö¥ä¥Ï¡ª¡×¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹»Ñ¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡Ö¥Ï¡¼¥Ã¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤È¥×¥ê¥ó¤ò¤â¤°¤â¤°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤ÎÁ´5¼ï¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¢ö
»þ·×ÉôÊ¬¤Ï¡¢ÄìÌÌ¤Î¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ÇÆüÉÕ¤äÉÃ¤ÎÉ½¼¨¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤ÈÊØÍø¤ÇÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤ª¤¦¤Á¤ä¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª
¡ä¡ä¡ä¥³¥ó¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¢ö ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡ÙÃÖ¤»þ·×¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ënagano / chiikawa committee