TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç»à¤ó¤À¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¿ô±©¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¡¢¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸©¤Ï»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê39Ëü±©¤Î»¦½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀéÍÕ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¸»Ò»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤­¤Î¤¦¡¢¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¡¢ÍÛÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤Ï¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤ª¤è¤½39Ëü±©¤ò¤­¤ç¤¦¤«¤é»¦½èÊ¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ïº£µ¨9ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º£·î¤À¤±¤ÇÄ¸»Ò»Ô¤È°°»Ô¤Î7¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½159Ëü±©¤¬»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ïº£·î20Æü¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¸½ÃÏÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢¿×Â®¤Ê¾ðÊó¶¦Í­¤ä»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£