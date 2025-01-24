¡Ö¿Í¤È¶¦¤Ë¤·¤«³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡×»³ºê¥¨¥Þ´ÆÆÄ¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦Ã»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÇÁÛ¤¤¸ì¤ë
¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Îº×Åµ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÃ»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿»³ºê¥¨¥Þ´ÆÆÄ¤¬ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ìÃ»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ë¤Ï»³ºê¥¨¥Þ´ÆÆÄ¤Î¡ÖInstruments of a Beating Heart¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯ÅÙ¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÆüËÜ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤Ç²á¤´¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¶µ»Õ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸¤ä¶µ»Õ¤Î¼«Á³¤ÊÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë1Ç¯´Ö¤Ç150Æü´Ö¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¤ä¶µ»Õ¤¬³Ú´ï¤Î±éÁÕÈ¯É½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ºê´ÆÆÄ¤ÏºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³ºê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Î¤ä¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤È¶¦¤Ë¤·¤«³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îý½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¹Ô»ö¤ò¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¤ä¤ì¤¿¤³¤È¡¢Åö»þ¡¢Àµ²ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÌÏº÷¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿1¤Ä¤Î·Á¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¾ÞÈ¯É½¤Ï¡¢3·î2Æü¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£