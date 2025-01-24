ÊÆ»Ò¾¾°þ¡¢33Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½ÕÀÚÉä¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ÇÆüËÜ°ì¤Ø¡×
¡¡Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡ÊÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Î½Ð¾ì32¹»¤¬24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÊÆ»Ò¾¾°þ¡ÊÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¿È¤ÎÊÆ»Ò¾¦¤¬1992Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£Ä»¼è¸©Àª¤Î½Ð¾ì¤ÏÂè95²óÂç²ñ¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è»Ô¡Ë°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¡£
ÁªÈ´½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê´î¤ÖÊÆ»Ò¾¾°þ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=2025Ç¯1·î24Æü¸á¸å4»þ41Ê¬¡¢Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¡¢ÉÙÅÄ¾Í¹»£±Æ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢1¡¢2Ç¯¤ÎÌîµåÉô°÷Ìó30¿Í¤È°úÂà¤·¤¿3Ç¯À¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é·×Ìó80¿Í¤¬Æ±¹»ÂÎ°é´Û¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ÊÌ¼¼¤ÇÁª½Ð¤ÎÈ¯É½¤ò³ÎÇ§¤·¤¿±öÄÍ¾°¿Í´ÆÆÄ¡Ê32¡Ë¤ÈÄ¹ºêÀ®µ±¹»Ä¹¤Ï°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¡£Ä¹ºê¹»Ä¹¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤·¡¢±öÄÍ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸©Âç²ñ2°Ì¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ºò½©¤ÎÃæ¹ñÂç²ñ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼é¤ê¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¡¢ÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ï½Õ1²ó¡¢²Æ3²ó¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï²Æ¤Î3²óÀï¡£ÁÚ¶¿½ÔÍù¡Ê¤½¤¦¤´¤¦¤·¤å¤ó¤ê¡Ë¼ç¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂç²ñ¤ÎÁ´4»î¹ç¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¿·Î¤´õÌ´¡Ê¤Ë¤¤¤¶¤È¤Î¤¢¡ËÅê¼ê¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö1µå1µå¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÎý½¬¤äÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤ÉÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡£±öÄÍ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿·Î¤¡¢ÁÚ¶¿¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¶¯¤ß¤òËá¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤ÆÂÇ·âÎÏ¤â¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁªÈ´Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï3·î7Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ±18Æü¤Ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¡ÊÉÙÅÄ¾Í¹¡Ë