サザン『ROCKIN’ON JAPAN』表紙巻頭特集に登場！桑田佳祐が新作アルバムについて語った史上最速インタビューも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■別冊付録では、日本最大の冬の音楽フェス『COUNTDOWN JAPAN 24/25』を総力特集!

1月30日発売の『ROCKIN’ON JAPAN』2025年3月号の表紙画像とラインナップが解禁された。

表紙巻頭には、サザンオールスターズが登場。4度目の表紙巻頭特集となる今回は、10年ぶり16枚目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』について、桑田佳祐に史上最速のインタビューを実施。

46年目の今だからこそできた最高傑作『THANK YOU SO MUCH』についてたっぷりと語っている他、最後の夏フェス出演となった『ROCK IN JAPAN FES. 2024 in HITACHINAKA』についても振り返っている。

アルバム制作の真っ只中で撮り下ろされた写真は、フォーマルな衣装に身を包んだクールな写真の他にも、家族のように寄り添い笑顔いっぱいの5人や、1月売り号にちなんで仲良くお蕎麦を食べている写真も掲載。超貴重なサザン大特集をお見逃しなく。

別冊付録では、日本最大の冬の音楽フェス『COUNTDOWN JAPAN 24/25』を総力特集。出演した112組のアーティストのライブレポート&セットリストを網羅し、大ボリュームのライブ写真と会場写真で、15万8,000人が音楽で繋がり輝きに満ち溢れた4日間のすべてを届ける。

他にも、back number、SUPER BEAVER、THE YELLOW MONKEY、緑黄色社会、04 Limited Sazabys、エレファントカシマシ、indigo la End、ハルカミライ、ポルカドットスティングレイ、KREVA、THE BACK HORN、カネヨリマサル、moon drop、マルシィ、レトロリロン、リュックと添い寝ごはん、なきごと、osage、映秀。などが登場する。

書籍情報

2024.01.30 ON SALE

『ROCKIN’ON JAPAN』2025年3月号

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『ROCKIN’ON JAPAN』OFFICIAL SITE

https://linktr.ee/rockinon_japan

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp