◆NiziU・岩田剛典・CUTIE STREETら「CDTV」第2弾出演者発表

【モデルプレス=2025/01/24】TBSでは、1月27日よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を3時間にわたって生放送。このたび、番組を彩るアーティスト第2弾と披露する楽曲が発表された。今回の放送では「周年アーティストのNo.1ソング特集」と題して、2025年に周年を迎えるアーティストたちを特集。1番売れた・聴かれた・歌われた、周年アーティストの“No.1ソング”を一挙紹介する。また、スタジオには記念すべきアニバーサリーイヤーを迎える3組のアーティストの出演が決定した。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

デビュー25周年を迎えたAIは、発売から20周年を迎える名曲「Story」、デビュー5周年を迎えるNiziUはデビューシングル「Step and a step」、ソロデビュー20周年を迎えたKREVAは、カラオケでNo.1人気を誇る代表曲「イッサイガッサイ」をフルサイズで放送する。また、岩田剛典は、大人な雰囲気で魅せる色気たっぷりのラブソング「Phone Number」、9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEは、話題の日本オリジナル新曲「NOW OR NEVER」をフルサイズでテレビ初披露する。さらに、NiziUは少女から大人の女性へ“成長”する等身大の彼女たちを描いた最新曲「YOAKE」、M!LKは、ポジティブパワー全開の最新応援歌「エビバディグッジョブ!」、CUTIE STREETは、SNSからヒットを遂げたデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」をそれぞれフルサイズでパフォーマンスする。(modelpress編集部)AI「Story」新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」岩田剛典「Phone Number」HY「恋をして」CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」KREVA「イッサイガッサイ」Snow Man 5周年スペシャルメドレー、「SBY」ZEROBASEONE「NOW OR NEVER」NiziU「Step and a step」「YOAKE」BE:FIRST「Sailing」日向坂46「卒業写真だけが知ってる」Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」「ダーリン」M!LK「エビバディグッジョブ!」wacci「どんな小さな」【Not Sponsored 記事】