¡Ö¸Å»ÔÌµÁÐ¥â¡¼¥ÉÆÍÆþ¡×¡Ö¸Å»Ô¤µ¤ó¤¹¤²¤¨¡×¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬Ãæµï»á¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹ËÜÅö¤Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ê¤éº£º¢¤Ï¡¢¡ØÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£#ÅÚÍËÆü¤Ê²ñ ¤ò¤Ä¤±¤Æº£¤Þ¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆÉ¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÀÎ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¾¡¼ê¤ËºÜ¤»¤Þ¤¹¡£¡×¤È¾Ð´é¤ÎÃæµï»á¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹ËÜÅö¤Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ª¼Ì¿¿¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤ò°ì½ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤³¤³¿ôÆü¤Î¸Å»Ô»á¤ÎSNS¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸Å»ÔÌµÁÐ¥â¡¼¥ÉÆÍÆþ¡×¡Ö¸Å»Ô¤µ¤ó¤¹¤²¤¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç19Ç¯4·î¤«¤é24Ç¯12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡£ÃæµïÀµ¹»á¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸Å»Ô»á¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£