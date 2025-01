【230mg「恋」&「転落」】1月24日 公開価格:無料

講談社は、にゃんにゃんファクトリー氏によるマンガ「ヤニねこ」230mg「恋」&「転落」を公開した。

本作は“ヤニ”が大好きな猫耳キャラの生態を描いたブラックコメディ。元はSNSに投稿され話題を呼んでいた作品で、後に「週刊ヤングマガジン」で連載化された。230mgは「恋」と「転落」の2話構成となる。

なお、ヤンマガWebでは直近のエピソードとなる226mgより229mgなどの無料公開も行なわれている。

【最新話】

230mg「恋」&「転落」のページ

【無料公開中】

229mg「餅が特にヤバい」のページ

228mg「カンサイねこはM1を見た」のページ

【ヤニねこ】

ねこがヤニ吸うっつーだけの話。なんかTwitterで人気です。読めばわかるだろ、バカじゃねーんだから。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.