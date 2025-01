イースト首位キャバリアーズのケニー・アトキンソンHCがオールスターゲームの指揮官に

1月24日(現地時間23日、日付は以下同)。NBAは、クリーブランド・キャバリアーズのケニー・アトキンソンHC(ヘッドコーチ)とアシスタントコーチ(AC)の1名が、2月17日にチェイス・センターで開催される「NBAオールスターゲーム2025」で指揮を執ることになったと発表した。

この日イースタン・カンファレンス首位に立つキャバリアーズ(36勝7敗)は試合がなかったものの、2位のボストン・セルティックスがロサンゼルス・レイカーズに敗れて31勝14敗となり、6.0ゲーム開いたことで2月3日までイースト1位をキープすることが決定したため。

アトキンソンHCがオールスターゲームで指揮を執るのは初。キャバリアーズの指揮官としては2016年のタロン・ルーHC(現ロサンゼルス・クリッパーズ指揮官)以来初となる。

今年のオールスターゲームは、各カンファレンスから選ばれた24選手を8人ずつの3チームに分け、15日の「ライジングスターズ」で優勝したチームを合わせた計4チームによるミニトーナメント形式で行われる。

その4チームで指揮を執るのは、キャバリアーズのアトキンソンHCとAC1名、ウェスタン・カンファレンス首位を走るオクラホマシティ・サンダーのマーク・デイグノートHCとAC1名となった。

Cleveland Cavaliers head coach Kenny Atkinson has earned a spot to coach one of the four teams in the 2025 NBA All-Star Game.

Atkinson clinched the honor with the Celtics' loss to the Lakers tonight. pic.twitter.com/WA2Lr7u9Sa

- NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2025