20th Centuryが3月12日に発売するライブ映像商品『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』のティザー映像第2弾が解禁された。本作は昨年の6月から全国9都市24公演を開催した全国ツアーを 映像化した作品。井ノ原快彦が主演をつとめる『特捜9』の主題歌の披露や、一昨年オープンした「喫茶二十世紀」を再現したステージでパフォーマンスをするアコースティックライブコーナー、またトニセンの楽曲だけではなく、かつて3人がバックダンサーをつとめていた先輩グループ・少年隊のカバーコーナー、V6の往年の楽曲をパフォーマンスするコーナーと、トニセンならではのライブパフォーマンスが収録されている。

全国ツアー『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう!〜』DVD&Blu-ray



2025年3月12日(水)リリース◆初回盤※DVD、Blu-rayの収録内容は共通DVD3枚組(初回盤)品番:JWBD-98675~7価格:\9,130(税込)Blu-ray 2枚組(初回盤)品番:JWXD-98678~9価格:\9,130(税込)◆収録内容[LIVE本編]トライアングルX.T.C.beatOver Drive大人GuyzAir夏のメモリー旅立ちの鐘回れよ地球夢の島セレナーデHurry up ~今すぐに君の手を~ある日願いが叶ったんだWhat’s your name?ダイアモンド・アイズデカメロン伝説君だけにレイニー・エクスプレスまいったネ 今夜WAになっておどろう地球をふりだそうMUSIC FOR THE PEOPLEBelieve Your Smile愛のMelody夏のかけらTheme of Coming Centuryカノトイハナサガモノラ-Encore-ツラいチャプターあなたと[特典映像]・ちきゅとびツアー初日ダイジェスト@2024.6.4仙台サンプラザホール・<イナズマロック フェス2024>Limited Edition(副音声付き)・<イナズマロック フェス2024>Behind The Scenes・<Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024>Limited Edition (副音声付き)・<Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024>Behind The Scenes◆通常盤※DVD、Blu-rayの収録内容は共通DVD2枚組(通常盤)品番:JWBD-98681~2価格:\7,480(税込)Blu-ray 2枚組(通常盤)品番:JWXD-98683~4価格:\7,480(税込)[LIVE本編]トライアングルX.T.C.beatOver Drive大人GuyzAir夏のメモリー旅立ちの鐘回れよ地球夢の島セレナーデHurry up ~今すぐに君の手を~ある日願いが叶ったんだWhat’s your name?ダイアモンド・アイズデカメロン伝説君だけにレイニー・エクスプレスまいったネ 今夜WAになっておどろう地球をふりだそうMUSIC FOR THE PEOPLEBelieve Your Smile愛のMelody夏のかけらTheme of Coming Centuryカノトイハナサガモノラ-Encore-ツラいチャプターあなたと[特典映像]・ちきゅとびDocumentary 〜UFOを見たことがありますか?〜・ちきゅとびツアーファイナルダイジェスト@2024.7.19神奈川県民ホール◆一般店舗、ECサイト2形態同時購入特典ちきゅとびツアーMC集DVD