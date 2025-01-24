20th Century、少年隊「まいったネ 今夜」パフォーマンス映像公開
20th Centuryが3月12日に発売するライブ映像商品『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう！〜』の
ティザー映像第2弾が解禁された。
◆ティザー映像
本作は昨年の6月から全国9都市24公演を開催した全国ツアーを 映像化した作品。井ノ原快彦が主演をつとめる『特捜９』の主題歌の披露や、一昨年オープンした「喫茶二十世紀」を再現したステージでパフォーマンスをするアコースティックライブコーナー、またトニセンの楽曲だけではなく、かつて3人がバックダンサーをつとめていた先輩グループ・少年隊のカバーコーナー、V6の往年の楽曲をパフォーマンスするコーナーと、トニセンならではのライブパフォーマンスが収録されている。
今作は本編のライブ映像に加えて、初回盤の特典映像には、ツアー初日のダイジェスト映像、長野博と井ノ原快彦のユニット“ながのーず”が出演した＜イナズマロック フェス 2024＞のライブとメイキング映像、さらに坂本昌行ソロライブ＜Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024＞のライブとメイキング映像も収録。
通常盤の特典映像には、ツアーの裏側に迫った密着ドキュメント映像や最終公演のダブルアンコールで歌唱したトニセンの人気楽曲「Shelter」を含むファイナル公演のダイジェスト映像が収録される。
全国ツアー『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう！〜』DVD&Blu-ray
◆初回盤
※DVD、Blu-rayの収録内容は共通
DVD3枚組（初回盤）
品番：JWBD-98675~7
価格：\9,130（税込）
Blu-ray 2枚組（初回盤）
品番：JWXD-98678~9
価格：\9,130（税込）
◆収録内容
［LIVE本編］
トライアングル
X.T.C.beat
Over Drive
大人Guyz
Air
夏のメモリー
旅立ちの鐘
回れよ地球
夢の島セレナーデ
Hurry up ~今すぐに君の手を~
ある日願いが叶ったんだ
What’s your name?
ダイアモンド・アイズ
デカメロン伝説
君だけに
レイニー・エクスプレス
まいったネ 今夜
WAになっておどろう
地球をふりだそう
MUSIC FOR THE PEOPLE
Believe Your Smile
愛のMelody
夏のかけら
Theme of Coming Century
カノトイハナサガモノラ
-Encore-
ツラいチャプター
あなたと
［特典映像］
・ちきゅとびツアー初日ダイジェスト＠2024.6.4仙台サンプラザホール
・＜イナズマロック フェス2024＞Limited Edition（副音声付き）
・＜イナズマロック フェス2024＞Behind The Scenes
・＜Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024＞Limited Edition （副音声付き）
・＜Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024＞Behind The Scenes
◆通常盤
※DVD、Blu-rayの収録内容は共通
DVD2枚組（通常盤）
品番：JWBD-98681~2
価格：\7,480（税込）
Blu-ray 2枚組（通常盤）
品番：JWXD-98683~4
価格：\7,480（税込）
［LIVE本編］
トライアングル
X.T.C.beat
Over Drive
大人Guyz
Air
夏のメモリー
旅立ちの鐘
回れよ地球
夢の島セレナーデ
Hurry up ~今すぐに君の手を~
ある日願いが叶ったんだ
What’s your name?
ダイアモンド・アイズ
デカメロン伝説
君だけに
レイニー・エクスプレス
まいったネ 今夜
WAになっておどろう
地球をふりだそう
MUSIC FOR THE PEOPLE
Believe Your Smile
愛のMelody
夏のかけら
Theme of Coming Century
カノトイハナサガモノラ
-Encore-
ツラいチャプター
あなたと
［特典映像］
・ちきゅとびDocumentary 〜UFOを見たことがありますか？〜
・ちきゅとびツアーファイナルダイジェスト@2024.7.19神奈川県民ホール
◆一般店舗、ECサイト2形態同時購入特典
ちきゅとびツアーMC集DVD
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