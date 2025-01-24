AI、25周年記念ベストアルバム購入者応募特典は“全国ツアー直前公開リハーサル招待”
AIが2月26日、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』をリリースする。その購入者応募抽選特典が、5月より始まる全国ツアー＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞の“ツアー直前公開リハーサル招待”であることが発表となった。
◆AI 画像 / 動画
『25th THE BEST - ALIVE』封入のシリアルコードで応募すると、抽選でペア150組300名が招待されるとのこと。ツアー直前公開リハーサルは、5月15日に埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホールで行われる予定だ。応募受付は3月31日23:59まで。
◆ ◆ ◆
「AIさんの記念すべき25周年というタイミングにKADOKAWA DREAMSというチームとして参加させて頂ける事、非常に光栄に思っています！
25年という歴史に最大限にリスペクトを払い、今年が最高だったと見て下さる皆様に思って頂けるよう、とびきりのステージを創り上げようと思いますので、お楽しみにしていて下さい！」
──KADOKAWA DREAMS
▼KADOKAWA DREAMS メンバー
▲MINAMI
▲LENA
▲ASUHA
▲Rion
▲HINATA
▲syuichi
▲颯希
▲RAIZYU
▲ITTA
▲Aroha Imai
▲JURIKA
▲Daichi
◆ ◆ ◆
●全国ツアー直前公開リハーサルSCHEDULE
会場：埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール
※ツアー直前リハーサルは本公演と同内容で行う予定です。
※スタート時間は予定となりますので予めご了承ください。詳細はご当選者へご案内いたします。
▼応募方法
下記の対象商品に封入されているシリアルコードでご応募いただけます。応募方法に関する詳細は、商品に封入されているシリアルコード記載の用紙をご覧ください。
・応募受付期間：2025年2月25日(火)12:00〜2025年3月31日(月)23:59
・当選発表：2025年4月14日(月)12:00以降予定
▼注意事項
・ペアはご当選者様＋1名様＝2名様となります。同行者様のみでのご参加はできません。ご当選されたお客様は、ご参加時にご本人様確認をおこないます。応募情報とご本人様確認書類の内容が異なる場合は、ご参加をお断りする場合がございますのでご注意ください。
・シリアルコードを複数お持ちのお客様は、複数応募が可能です。
・本券の譲渡、転売等は固くお断りいたします。譲渡、転売等で入手されたシリアルコードは無効となります。
▼対象商品
25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST-ALIVE』
【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】UPCH-29491 \7,480 (税込)
【初回限定盤(2CD+DVD)】UPCH-29492 \6,930(税)
【DELUXE EDITION(2CD)】UPCH-20690/1 \4,180 (税込)
【通常盤(CD)】UPCH-20692 \2,970 (税込)
■25周年記念ベストアルバム 『25th THE BEST - ALIVE』
予約リンク：https://lnk.to/AI25thBEST_ec
【通常盤(CD)】UPCH-20692 \2,970 (税込)
【DELUXE EDITION(2CD)】UPCH-20690/1 \4,180 (税込)
【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】UPCH-29491 \7,480 (税込)
【初回限定盤(2CD+DVD)】UPCH-29492 \6,930(税)
【UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット】
◯『25th THE BEST - ALIVE』【通常盤】＋「AI スペシャルTシャツ」／\6,820 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【DELUXE EDITION】＋「AI スペシャルTシャツ」／\8,030 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】＋「AI スペシャルTシャツ」／\11,330 (税込)
◯『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤(2CD+DVD)】＋「AI スペシャルTシャツ」／\10,780(税)
●AI 25TH BEST - ALIVE【通常盤(CD)】
01. Story (2005年楽曲)
森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング
02. アルデバラン (2021年楽曲)
NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌
03. ハピネス (2011年楽曲)
コカ･コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング/(映画『パディントン』日本版イメージソング
04. みんながみんな英雄 (2016年楽曲)
au 三太郎シリーズ TVCM
05. ママへ (2013年楽曲)
ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング
06. キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲)
TBS系火曜ドラマ「カンナさーん！」主題歌
07. My Friend (2003年楽曲)
audio-technica CMソング
08. THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)
09. LIFE (2009年楽曲)
10. 最終宣告 (2003年楽曲)
11. I Wanna Know (2006年楽曲)
サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング
12. VOICE (2013年楽曲)
TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌
13. Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)
14. YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)
「鹿児島マラソン」オフィシャルソング
15. 眠れない街 (2010年楽曲)
テレビ朝日系ドラマ『警視庁継続捜査班』主題歌
16. Believe (2006年楽曲)
フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌
17. Music Is My Life (2017年楽曲)
●AI 25TH BEST - ALIVE【DELUXE EDITION(2CD)】
▼CD1
01. Story (2005年楽曲)
森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング
02. アルデバラン (2021年楽曲)
NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌
03. ハピネス (2011年楽曲)
コカ･コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング
04. みんながみんな英雄 (2016年楽曲)
au 三太郎シリーズ TVCM
05. ママへ (2013年楽曲)
ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング
06 キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲)
TBS系火曜ドラマ「カンナさーん！」主題歌
07. HANABI (2016年楽曲)
08. My Friend (2003年楽曲)
audio-technica CMソング
09. THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)
10. FAKE feat. 安室奈美恵 (2010年楽曲)
11. LIFE (2009年楽曲)
12. INDEPENDENT WOMAN (2012年楽曲)
集英社「Marisol」創刊5周年 TVCMソング
13. WORLD DANCE feat. ちゃんみな (2023年楽曲)
14. IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 (2021年楽曲)
15. 最終宣告 (2003年楽曲)
16. I Wanna Know (2006年楽曲)
サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング
▼CD2
01. E.O. (2004年楽曲)
テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ
02. VOICE (2013年楽曲)
TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌
03. Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)
04. リスペクト (2023年楽曲)
05. Thank U (2003年楽曲)
06. MUSIC (2006年楽曲)
07. Sunshine (2005年楽曲)
08. BE WITH YOU (2021年楽曲)
東京建物「企業CM」CMソング
09. ワレバ (2023年楽曲)
「キットカット」受験生応援ソング / NTV「Good For the Planet ウィーク」テーマソング
10. YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)
「鹿児島マラソン」オフィシャルソング
11. 眠れない街 (2010年楽曲)
12. Family (2010年楽曲)
13. So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI (2008年楽曲)
14. Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI- (2010年楽曲)
コカ･コーラ グローバル･キャンペーン･ソング
15. I'll Remember You (2007年楽曲)
16. Believe (2006年楽曲)
フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌
17. Music Is My Life (2017年楽曲)
●AI 25TH BEST - ALIVE【初回限定盤(2CD＋Blu-ray) / (2CD＋DVD)】
※2CD：収録内容は【DELUXE EDITION】と共通
※Blu-ray / DVD共通
“＜AI RESPECT ALL TOUR FINAL＞＠東京国際フォーラム_2024.3.24”
▼本編
OPENING／リスペクト／MORIAGARO／HANABI／THE MOMENT feat. \ellow Bucks／Start Again／Wavin' Flag／BE WITH YOU／ママへ／ウツクシキモノ／Life Goes On／指を握る小さな手／眠れない街／BE BRAVE／Story／アルデバラン／I Wanna Know／VOICE／Not So Different Remix／WORLD DANCE
▼ENCORE
Lasting Peace Song／ワレバ／みんながみんな英雄／ハピネス
●ショップ別 購入特典
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・UNIVERSAL MUSIC STORE AIスペシャルＴシャツ付限定セット：クリアファイル [A４サイズ]＋缶バッジ
・DELUXE EDITION / 初回限定盤 / 通常盤：クリアファイル [A４サイズ]
◯Amazon.co.jp：メガジャケ ※各形態別ジャケット絵柄
◯タワーレコード：ステッカーシート
◯HMV： ポスターカレンダー [A3サイズ]
◯楽天ブックス：クリアポーチ
◯セブンネット：トート型エコバッグ
◯一般店：ポストカード
※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了
■＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞
open17:00 / start18:00
05月18日(日) 神奈川 カルッツかわさき
open17:00 / start18:00
05月24日(土) 鹿児島 川商ホール (鹿児島市民文化ホール)
open17:00 / start18:00
05月25日(日) 鹿児島 川商ホール (鹿児島市民文化ホール)
open15:00 / start16:00
05月31日(土) 静岡 アクトシティ浜松 大ホール
open17:00 / start18:00
06月01日(日) 岐阜 土岐市文化プラザ サンホール
open17:00 / start18:00
06月07日(土) 奈良 なら100年会館
open17:00 / start18:00
06月08日(日) 和歌山 和歌山県民文化会館 大ホール
open17:00 / start18:00
06月14日(土) 佐賀 佐賀市文化会館 大ホール
open17:00 / start18:00
06月15日(日) 熊本 熊本城ホール メインホール
open17:00 / start18:00
06月21日(土) 茨城 水戸市民会館 グロービスホール
open17:00 / start18:00
06月29日(日) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
open17:00 / start18:00
07月05日(土) 栃木 宇都宮市文化会館 大ホール
open17:00 / start18:00
07月12日(土) 山口 周南市文化会館
open17:00 / start18:00
07月13日(日) 広島 広島文化学園HBGホール
open17:00 / start18:00
07月18日(金) 岡山 倉敷市民会館
open18:00 / start19:00
07月21日(月/祝) 高知県立県民文化ホール オレンジホール
open17:00 / start18:00
09月06日(土) 大分 iichikoグランシアタ
open17:00 / start18:00
09月07日(日) 宮崎 宮崎市民文化ホール 大ホール
open17:00 / start18:00
09月20日(土) 山形 やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館)
open17:00 / start18:00
09月21日(日) 宮城 仙台サンプラザホール
open17:00 / start18:00
09月23日(火/祝) 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
open17:00 / start18:00
09月27日(土) 山梨 YCC県民文化ホール 大ホール
open17:00 / start18:00
09月28日(日) 新潟 長岡市立劇場 大ホール
open17:00 / start18:00
10月18日(土) 福岡 福岡国際センター
open17:00 / start18:00
10月19日(日) 長崎 長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
open17:00 / start18:00
■『“みんなへのストーリー” 〜「Story」歴代ツアーライブ映像』
https://youtu.be/C4bfVHrS6Bg
▼(02).「Story」from ＜日本武道館A.I.(What's goin' on A.I. Japan Tour)＞編 (2006)
https://youtu.be/cQnpj5k6R1E
▼(03).「Story」from ＜DON’T STOP A.I. Japan Tour＞編 (2008)
https://youtu.be/0rRkpMSpMqE
▼(04).「Story」from ＜VIVA A.I. JAPAN TOUR(本編)＞編 (2009)
https://youtu.be/zVMmVq8H8Ms
▼(05).「Story」from ＜VIVA A.I. JAPAN TOUR(アンコール)＞編 (2009)
https://youtu.be/mkm0SCqA-BY
▼(06).「Story」from ＜伝説NIGHT at 日本武道館 with Special Guest大勢!!!＞編 (2010)
https://youtu.be/7m0u9ABe1mA
▼(07).「Story」from ＜INDEPENDENT TOUR 2012＞編 (2012)
https://youtu.be/itrlE_PTpf0
▼(08).「Story」from ＜MORIAGARO TOUR＞編 (2013)
https://youtu.be/JSNh9YCwI3o
▼(09).「Story」from ＜THE BEST TOUR (with サンドアート)＞編 (2016)
https://youtu.be/S4UgPXvkol0
▼(10).「Story」from ＜TOUR 和と洋＞編 (2017)
https://youtu.be/sL639hoNnnQ
▼(11).「Story」from ＜AI 20周年記念プレミアムライブ with ゴスペル聖歌隊＞編(2019)
https://youtu.be/hOgVjTAQK54
▼(12).「Story」from ＜TOUR “IT’S ALL ME”＞編 (2021)
https://youtu.be/K49KNczNbd8
▼(13).「Story」from ＜DREAM TOUR＞編 (2022)
https://youtu.be/-d8pSMyxw6c
▼(14).「Story」from ＜”RESPECT ALL” TOUR＞編 (2024)
https://youtu.be/-9EAN-vYs7I
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