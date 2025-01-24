●全国ツアー直前公開リハーサルSCHEDULE



日時：2025年5月15日(木)17:00以降を予定会場：埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール※ツアー直前リハーサルは本公演と同内容で行う予定です。※スタート時間は予定となりますので予めご了承ください。詳細はご当選者へご案内いたします。▼応募方法下記の対象商品に封入されているシリアルコードでご応募いただけます。応募方法に関する詳細は、商品に封入されているシリアルコード記載の用紙をご覧ください。・応募受付期間：2025年2月25日(火)12:00〜2025年3月31日(月)23:59・当選発表：2025年4月14日(月)12:00以降予定▼注意事項・ペアはご当選者様＋1名様＝2名様となります。同行者様のみでのご参加はできません。ご当選されたお客様は、ご参加時にご本人様確認をおこないます。応募情報とご本人様確認書類の内容が異なる場合は、ご参加をお断りする場合がございますのでご注意ください。・シリアルコードを複数お持ちのお客様は、複数応募が可能です。・本券の譲渡、転売等は固くお断りいたします。譲渡、転売等で入手されたシリアルコードは無効となります。▼対象商品25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST-ALIVE』【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】UPCH-29491 \7,480 (税込)【初回限定盤(2CD+DVD)】UPCH-29492 \6,930(税)【DELUXE EDITION(2CD)】UPCH-20690/1 \4,180 (税込)【通常盤(CD)】UPCH-20692 \2,970 (税込)