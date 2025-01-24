リリース情報







7th Album 『すうぉ〜む！！』2025年2月19日(水)リリース▼通常盤品番：VICL-66040価格：3,500円(税込み)https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66040.html▼アナログ盤(2枚組) ※生産限定盤品番：VIJL-60351〜60352価格：5,500円(税込み)https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60351.html▼VICTOR ONLINE STORE限定商品（CD通常盤＋「竹原ピストルオリジナル木製ジョッキ」）品番：VOSF-13534価格：8,980円(税込み)https://victor-store.jp/item/99879■配信Linkfire：https://jvcmusic.lnk.to/SWARM-preiTunes/プレオーダーキャンペーン：https://form.run/@SWARM-DLcampaignPre-add/Pre-saveキャンペーン：https://www.toneden.io/v-dd/post/takeharapistol-swarm-librarycp＜収録曲＞1. 逃がしてあげよう2. 一夜3. 何食わぬ顔で食ってきた4. 誇れよ、己を。5. 見事的中！！予感的中！！6. 椿の花は尚赤い7. 〜ふと見上げたのは西の空 擦り傷じみた赤い空〜8. 今日は成人の日9. 月明かり10. ぼくらしく11. 〜木枯らしを友に 木枯らしと共に〜12. ゆきちゃんゆきずりゆきのまち13. 冬の星14. s.o.s.15. 〜枯れススキ〜16. アンチヒーロー17. 水割りをうすくつくっていつまでも