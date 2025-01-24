竹原ピストル、新アルバム『すうぉ〜む！！』収録の17曲をダイジェストで味わえるトレーラー映像公開
竹原ピストルが、7枚目のアルバム『すうぉ〜む！！』のリリースを2月19日に控え、全17曲のトレーラーを公開した。
多種多様な楽曲が収録されていることを、アルバムタイトルの『すうぉ〜む！！』(=swarm/“小さな生物の群れ”の意味) で表現している今作だが、フォーク、バラードからラップまで、タイトル通り竹原の様々な魅力が詰まったアルバムであることを感じられるトレーラーとなっている。同アルバムには、ルートインホテルズのCMテーマソングの「逃がしてあげよう」、テレビ朝日ドラマプレミアム「ブラック・ジャック」の主題歌「一夜」、クレディセゾン サッカー日本代表応援CM「見事的中！！予感的中！！」など、数々のタイアップ曲も収録されており、聴き応え抜群の一枚となっている。
リリース情報
2025年2月19日(水)リリース
▼通常盤
品番：VICL-66040
価格：3,500円(税込み)
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66040.html
▼アナログ盤(2枚組) ※生産限定盤
品番：VIJL-60351〜60352
価格：5,500円(税込み)
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60351.html
▼VICTOR ONLINE STORE限定商品（CD通常盤＋「竹原ピストルオリジナル木製ジョッキ」）
品番：VOSF-13534
価格：8,980円(税込み)
https://victor-store.jp/item/99879
■配信
Linkfire：https://jvcmusic.lnk.to/SWARM-pre
iTunes/プレオーダーキャンペーン：https://form.run/@SWARM-DLcampaign
Pre-add/Pre-saveキャンペーン：https://www.toneden.io/v-dd/post/takeharapistol-swarm-librarycp
＜収録曲＞
1. 逃がしてあげよう
2. 一夜
3. 何食わぬ顔で食ってきた
4. 誇れよ、己を。
5. 見事的中！！予感的中！！
6. 椿の花は尚赤い
7. 〜ふと見上げたのは西の空 擦り傷じみた赤い空〜
8. 今日は成人の日
9. 月明かり
10. ぼくらしく
11. 〜木枯らしを友に 木枯らしと共に〜
12. ゆきちゃんゆきずりゆきのまち
13. 冬の星
14. s.o.s.
15. 〜枯れススキ〜
16. アンチヒーロー
17. 水割りをうすくつくっていつまでも
ライブ・イベント情報
2025年2月18日(火) ＠北海道・サッポロファクトリー アトリウム/ミニライブ：18:30開演
2025年2月19日(水) ＠福岡県・イオンモール福岡 ウエストコート/ミニライブ：19:00開演
2025年2月20日(木) ＠広島県・紙屋町シャレオ中央広場/ミニライブ：18:00開演
2025年2月21日(金) ＠愛知県・イオンモール大高1Fグリーンコート/ミニライブ：19:00開演
2025年2月22日(土) ＠埼玉県・アリオ川口1Fセンターコート/ミニライブ：14:30開演
2025年2月23日(日) ＠大阪府・セブンパーク天美 AMAMI STADIUM（アマスタ）/ミニライブ：14:30開演
2025年2月24日(月・祝) ＠大阪府・タワーレコード梅田NU茶屋町店/ミニライブ：14:30開演
2025年2月25日(火) ＠東京都・タワーレコード錦糸町パルコ店/ミニライブ：18:30開演
※参加方法等、イベントの詳細は後日発表致します。会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※天候、災害、アーティストの都合により、やむを得ず中止になる場合がございます。
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Other/A018994/14.html
ライブ・イベント情報
会場：大阪城ホール
日程：2025年5月18日(日)
開場16:00 / 開演17:00
チケット料金 \5,500(税込)
※小学生以上の方はチケットが必要となります。
※未就学児のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧ください。
詳細：https://www.office-augusta.com/pistol/live.html
オフィシャル先行受付
11/26(火)12:00 〜 12/30(月)23:59
URL：https://eplus.jp/pistol2025/
お問合わせ：GREENS 06-6882-1229
ライブ・イベント情報
3/3 (月) 山梨県 甲府CONVICTION
3/5 (水) 神奈川県 横浜mint hall
3/6 (木） 千葉県 柏PALOOZA
3/10 (月) 群馬県 前橋DYVER
3/11 (火) 埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
3/15 (土) 三重県 御浜町中央公民館(アメニティーホール)
3/17 (月) 栃木県 HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2
3/18 (火) 茨城県 水戸SONIC
3/20 (木･祝） 京都府 ロームシアター京都 サウスホール
3/21 (金) 香川県 サンポートホール高松 大ホール
3/23 (日） 島根県 出雲APOLLO
3/25 (火) 鳥取県 米子 AZTiC laughs
3/26 (水) 岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
3/28 (金) 山口県 RISING HALL
3/30 (日) 広島県 JMSアステールプラザ 大ホール
4/6 (日) 愛知県 名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館)
4/8 (火) 静岡県 浜松 窓枠
4/9 (水) 三重県 四日市 CLUB ROOTS
4/11 (金) 岐阜県 空 sora
4/12 (土) 三重県 松阪M'AXA
4/14 (月) 愛知県 豊橋 HOUSE of CRAZY
4/19 (土） 北海道 共済ホール
4/25 (金) 石川県 金沢市文化ホール
4/30 (水) 東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
5/2 (金) 宮城県 トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール
5/4 (日) 佐賀県 LIVE HOUSE GEILS
5/5 (月・祝） 福岡県 福岡国際会議場
5/7 (水) 長崎県 Be-7
5/8 (木) 宮崎県 LAZARUS
5/10 (土) 熊本県 B.9 V1
5/12 (月) 鹿児島県 Caparvo Hall
5/14 (水) 愛知県 緑文化小劇場
5/19 (月) 岐阜県 岐阜 柳ケ瀬ANTS
5/22 (木) 新潟県 NIIGATA LOTS
5/23 (金) 長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
5/27 (火) 富山県 SoulPower
5/28 (水) 石川県 金沢AZ
5/30 (金) 福井県 HALL BEE
6/6 (金) 高知県 CARAVAN SARY
6/7 (土) 香川県 festhalle takamatsu
6/9 (月) 徳島県 club GRINDHOUSE
6/10 (火) 愛媛県 WStudioRED
6/12 (木) 大分県 DRUM Be-0
6/22 (日） 北海道 北見 ONION HOLL
6/24 (火） 北海道 帯広 MEGA STONE
6/26 (木） 北海道 cube garden
6/28 (土） 北海道 函館 CLUB COCOA
7/2 (水) 秋田県 秋田 Club SWINDLE
7/3 (木) 山形県 酒田 MUSIC FACTORY
7/5 (土) 福島県 いわき club SONIC
7/6 (日) 宮城県 石巻 BLUE RESISTANCE
7/8 (火) 岩手県 ライブハウス back state
7/9 (水) 岩手県 KESEN ROCK FREAKS
7/11 (金) 岩手県 KLUB COUNTER ACTION 宮古
7/12 (土) 青森県 八戸 ROXX
7/15 (火) 沖縄県 桜坂セントラル
7/21 (月･祝） 滋賀県 U☆STONE
7/23 (水) 大阪府 心斎橋BIGCAT
7/24 (木） 奈良県 奈良市 EVANS CASTLE HALL
7/28 (月） 兵庫県 THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE
7/29 (火） 和歌山県 OLDTIME
7/31 (木） 京都府 京都FANJ
チケット料金
■ライブハウス公演 全自由席\5,000(税込、ドリンク代別)
■ホール公演 全席指定\5,500(税込)
※小学生以上の方はチケットが必要となります。
※未就学児のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧ください。
詳細：https://www.office-augusta.com/pistol/tour_2025_hikigatari.html
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