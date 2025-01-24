UN1CON、新曲「JUMP」リリース決定
UN1CONが、2ndシングル「JUMP」を2月26日に配信リリースすることが決定した。
本作はデビューシングル「A.R.T.」同様に、Wanna One「BOOMERANG」や THE BOYZ「No Air」、MONSTA Xへの楽曲提供など数々の大ヒット曲を世に送り出した韓国のプロデューサー・ROYDOによるプロデュースのもと、こちらも実力派作家・KONQUESTと共作。
また、松田元太(Travis Japan)の妹であるメンバーのKOKOROが、1月30日放送の「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」に出演することが決定。番組の人気企画「透明カラオケ」で今話題の人気楽曲を熱唱するとのことだ。
「JUMP」
[作詞] KM-MARKIT、AILI [作曲] ROYDO、KONQUEST、monotostereo
[音楽配信] https://un1con.lnk.to/JUMPPR
＜UN1CON 1st Fan Meeting “Beautiful Work of A.R.T.”追加公演＞
[1部] 開場13:30 / 開演14:00
[2部] 開場17:00 / 開演17:30
[会場] 渋谷STUDIO FREEDOM (東京都渋谷区道玄坂２丁目23-12 フォンティスビル2F)
[チケット]
◆VIPチケット(各部30枚限定)：\15,800（税込）
• 優先入場
• グループフォト
• 限定未公開ポラロイド写真（メンバー全員でのショット）
◆一般チケット：\4,400（税込）
※1月26日(日)11:00より「Live Pocket」にて先着発売開始
https://t.livepocket.jp/e/fr1no
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