TK from 凛として時雨の新曲「UN-APEX」収録CDが3月19日にリリースされる。これに先駆けて同曲が先行配信中だが、本日1月24日21:00にミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることが決定した。ミュージックビデオは監督にタオカスグルを迎えて制作された。モデリングされた仮想世界のTKと現実世界のTKがエラーを起こしながらモノトーンの空間に入り乱れるなど、バグで不完全な世界が表現された。TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングテーマに起用されている「UN-APEX」のCDは初回生産限定盤(Leveling盤)と期間限定通常盤(Anime盤)の2形態でリリースされる。

■新曲「UN-APEX」

▼配信:2025年1月5日(日)配信開始

配信リンク:https://smar.lnk.to/DL2a1p

※TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングDテーマ



▼CD:2025年3月19日リリース

予約リンク:https://smar.lnk.to/NINd6o

【期間限定通常盤(Anime盤)】

※アニメ描き下ろしジャケット仕様

AICL-4724 2,530円税込

LPサイズ紙ジャケット

01. UN-APEX

02. UN-APEX (English ver.)

03. UN-APEX (Instrumental)

04. UN-APEX (TV edit)

※ジャケット写真後日公開

【初回生産限定盤(Leveling盤)】

AICL-4723 1,650円税込

※7インチ紙ジャケット

01. UN-APEX

02. UN-APEX (Instrumental)

03. UN-APEX (TK Leveling ver.)

04. UN-APEX (吉田一郎不可触世界 Leveling ver.)

05. UN-APEX (BOBO Leveling ver.)

06. 誰我為 (Acoustic version at Metropolis studios)

※TKトレーディングカード002封入



●CD予約特典

・Amazon:メガジャケ

・楽天ブックス:L版ブロマイド

・セブンネット:ピック

・アニメイト:

初回生産限定盤:ましかくブロマイド (Leveling盤絵柄)

期間生産通常盤:ましかくブロマイド (Anime盤絵柄)

・応援店:ポストカード

※応援店の対象ショップは後日発表





■TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』

▼放送情報

TOKYO MX:1月4日より 毎週土曜24:00

とちぎテレビ:1月4日より 毎週土曜24:00

群馬テレビ:1月4日より 毎週土曜24:00

BS11:1月4日より 毎週土曜24:00

CBCテレビ:1月4日より 毎週土曜26:03

読売テレビ:1月6日より 毎週月曜26:29

アニマックス:2月1日より 毎週土曜23:00

▼配信情報

Prime Video 1月4日より 毎週土曜24:30

ほか各配信プラットフォームにて順次配信開始

Prime Video・U-NEXT・アニメ放題・dアニメストア・dアニメストア ニコニコ支店・dアニメストア for Prime Video・バンダイチャンネル・Hulu・ABEMA・DMM TV・ニコニコ・Netflix・FOD・TELASA・J:COM STREAM(見放題)・Pontaパス・milplus見放題パックプライム・Lemino・Disney+

▼配信:2025年1月5日(日)配信開始配信リンク:https://smar.lnk.to/DL2a1p※TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングDテーマ▼CD:2025年3月19日リリース予約リンク:https://smar.lnk.to/NINd6o【期間限定通常盤(Anime盤)】※アニメ描き下ろしジャケット仕様AICL-4724 2,530円税込LPサイズ紙ジャケット01. UN-APEX02. UN-APEX (English ver.)03. UN-APEX (Instrumental)04. UN-APEX (TV edit)※ジャケット写真後日公開【初回生産限定盤(Leveling盤)】AICL-4723 1,650円税込※7インチ紙ジャケット01. UN-APEX02. UN-APEX (Instrumental)03. UN-APEX (TK Leveling ver.)04. UN-APEX (吉田一郎不可触世界 Leveling ver.)05. UN-APEX (BOBO Leveling ver.)06. 誰我為 (Acoustic version at Metropolis studios)※TKトレーディングカード002封入●CD予約特典・Amazon:メガジャケ・楽天ブックス:L版ブロマイド・セブンネット:ピック・アニメイト:初回生産限定盤:ましかくブロマイド (Leveling盤絵柄)期間生産通常盤:ましかくブロマイド (Anime盤絵柄)・応援店:ポストカード※応援店の対象ショップは後日発表■TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』▼放送情報TOKYO MX:1月4日より 毎週土曜24:00とちぎテレビ:1月4日より 毎週土曜24:00群馬テレビ:1月4日より 毎週土曜24:00BS11:1月4日より 毎週土曜24:00CBCテレビ:1月4日より 毎週土曜26:03読売テレビ:1月6日より 毎週月曜26:29アニマックス:2月1日より 毎週土曜23:00▼配信情報Prime Video 1月4日より 毎週土曜24:30ほか各配信プラットフォームにて順次配信開始Prime Video・U-NEXT・アニメ放題・dアニメストア・dアニメストア ニコニコ支店・dアニメストア for Prime Video・バンダイチャンネル・Hulu・ABEMA・DMM TV・ニコニコ・Netflix・FOD・TELASA・J:COM STREAM(見放題)・Pontaパス・milplus見放題パックプライム・Lemino・Disney+公式HP:https://sololeveling-anime.net/

■<TK from 凛として時雨 TOUR 2025>

5月17日(土) 北海道・小樽GOLDSTONE

5月23日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside

5月24日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO

5月30日(金) 福岡・Zepp Fukuoka

6月06日(金) 東京・Zepp DiverCity

6月13日(金) 愛知・Zepp Nagoya

6月15日(日) 石川・金沢EIGHT HALL

6月20日(金) 宮城・仙台Rensa

6月27日(金) 東京・TOKYO DOME CITY HALL

●Support Members

Drums : BOBO / Bass : 吉田一郎不可触世界 / Piano : 和久井沙良 / Violin : 須原杏

【TKオフィシャルファンクラブ kalappo Lab.チケット先行予約】

受付期間 :1月11日(土)18:00〜1月29日(水)23:59

https://tkofficial.jp/kalappolab

