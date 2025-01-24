■新曲「UN-APEX」



▼配信：2025年1月5日(日)配信開始配信リンク：https://smar.lnk.to/DL2a1p※TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングDテーマ▼CD：2025年3月19日リリース予約リンク：https://smar.lnk.to/NINd6o【期間限定通常盤(Anime盤)】※アニメ描き下ろしジャケット仕様AICL-4724 2,530円税込LPサイズ紙ジャケット01. UN-APEX02. UN-APEX (English ver.)03. UN-APEX (Instrumental)04. UN-APEX (TV edit)※ジャケット写真後日公開【初回生産限定盤(Leveling盤)】AICL-4723 1,650円税込※7インチ紙ジャケット01. UN-APEX02. UN-APEX (Instrumental)03. UN-APEX (TK Leveling ver.)04. UN-APEX (吉田一郎不可触世界 Leveling ver.)05. UN-APEX (BOBO Leveling ver.)06. 誰我為 (Acoustic version at Metropolis studios)※TKトレーディングカード002封入●CD予約特典・Amazon：メガジャケ・楽天ブックス：L版ブロマイド・セブンネット：ピック・アニメイト：初回生産限定盤：ましかくブロマイド (Leveling盤絵柄)期間生産通常盤：ましかくブロマイド (Anime盤絵柄)・応援店：ポストカード※応援店の対象ショップは後日発表■TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』▼放送情報TOKYO MX：1月4日より 毎週土曜24:00とちぎテレビ：1月4日より 毎週土曜24:00群馬テレビ：1月4日より 毎週土曜24:00BS11：1月4日より 毎週土曜24:00CBCテレビ：1月4日より 毎週土曜26:03読売テレビ：1月6日より 毎週月曜26:29アニマックス：2月1日より 毎週土曜23:00▼配信情報Prime Video 1月4日より 毎週土曜24:30ほか各配信プラットフォームにて順次配信開始Prime Video・U-NEXT・アニメ放題・dアニメストア・dアニメストア ニコニコ支店・dアニメストア for Prime Video・バンダイチャンネル・Hulu・ABEMA・DMM TV・ニコニコ・Netflix・FOD・TELASA・J:COM STREAM(見放題)・Pontaパス・milplus見放題パックプライム・Lemino・Disney+公式HP：https://sololeveling-anime.net/