TK from 凛として時雨、新曲「UN-APEX」MVをYouTubeプレミア公開
TK from 凛として時雨の新曲「UN-APEX」収録CDが3月19日にリリースされる。これに先駆けて同曲が先行配信中だが、本日1月24日21:00にミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることが決定した。
◆TK from 凛として時雨 動画 / 画像
ミュージックビデオは監督にタオカスグルを迎えて制作された。モデリングされた仮想世界のTKと現実世界のTKがエラーを起こしながらモノトーンの空間に入り乱れるなど、バグで不完全な世界が表現された。TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングテーマに起用されている「UN-APEX」のCDは初回生産限定盤(Leveling盤)と期間限定通常盤（Anime盤）の2形態でリリースされる。
■新曲「UN-APEX」
配信リンク：https://smar.lnk.to/DL2a1p
※TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』エンディングDテーマ
▼CD：2025年3月19日リリース
予約リンク：https://smar.lnk.to/NINd6o
【期間限定通常盤(Anime盤)】
※アニメ描き下ろしジャケット仕様
AICL-4724 2,530円税込
LPサイズ紙ジャケット
01. UN-APEX
02. UN-APEX (English ver.)
03. UN-APEX (Instrumental)
04. UN-APEX (TV edit)
※ジャケット写真後日公開
【初回生産限定盤(Leveling盤)】
AICL-4723 1,650円税込
※7インチ紙ジャケット
01. UN-APEX
02. UN-APEX (Instrumental)
03. UN-APEX (TK Leveling ver.)
04. UN-APEX (吉田一郎不可触世界 Leveling ver.)
05. UN-APEX (BOBO Leveling ver.)
06. 誰我為 (Acoustic version at Metropolis studios)
※TKトレーディングカード002封入
●CD予約特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：L版ブロマイド
・セブンネット：ピック
・アニメイト：
初回生産限定盤：ましかくブロマイド (Leveling盤絵柄)
期間生産通常盤：ましかくブロマイド (Anime盤絵柄)
・応援店：ポストカード
※応援店の対象ショップは後日発表
■TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』
▼放送情報
TOKYO MX：1月4日より 毎週土曜24:00
とちぎテレビ：1月4日より 毎週土曜24:00
群馬テレビ：1月4日より 毎週土曜24:00
BS11：1月4日より 毎週土曜24:00
CBCテレビ：1月4日より 毎週土曜26:03
読売テレビ：1月6日より 毎週月曜26:29
アニマックス：2月1日より 毎週土曜23:00
▼配信情報
Prime Video 1月4日より 毎週土曜24:30
ほか各配信プラットフォームにて順次配信開始
Prime Video・U-NEXT・アニメ放題・dアニメストア・dアニメストア ニコニコ支店・dアニメストア for Prime Video・バンダイチャンネル・Hulu・ABEMA・DMM TV・ニコニコ・Netflix・FOD・TELASA・J:COM STREAM(見放題)・Pontaパス・milplus見放題パックプライム・Lemino・Disney+
公式HP：https://sololeveling-anime.net/
■＜TK from 凛として時雨 TOUR 2025＞
5月23日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside
5月24日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO
5月30日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
6月06日(金) 東京・Zepp DiverCity
6月13日(金) 愛知・Zepp Nagoya
6月15日(日) 石川・金沢EIGHT HALL
6月20日(金) 宮城・仙台Rensa
6月27日(金) 東京・TOKYO DOME CITY HALL
●Support Members
Drums : BOBO / Bass : 吉田一郎不可触世界 / Piano : 和久井沙良 / Violin : 須原杏
【TKオフィシャルファンクラブ kalappo Lab.チケット先行予約】
受付期間 ：1月11日(土)18:00〜1月29日(水)23:59
https://tkofficial.jp/kalappolab
関連リンク
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