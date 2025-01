ONE N’ ONLYの山下永玖、高尾颯斗、草川直弥、上村謙信、関哲汰、沢村玲が主演する映画『BATTLE KING!! Map of The Mind ‐序奏・終奏‐』より、15名のキャラクタービジュアルが一挙解禁された。本作は、2023年に公開された映画『バトルキング!!‐We’ll rise again‐』の続編。序奏が2月14日、終奏が3月14日に2作連続で公開される。

「バトルキング!!」は、けんかばかりしているだけのヤンキーだった主人公の源二郎らが、「仲間」と「ダンス」に出会い、仲間と共に夢に向かって駆け上がっていく青春物語。今作の舞台は前作から2年後。ダンスで世界一になるという夢に向かって走り出したJackpoz。弟分の龍之介も帰ってきて、仲間と順風満帆な日々を送るはずだったが、新たな強敵が立ちはだかり…。「仲間」か「夢」か、究極の選択を迫られる。ONE N’ ONLYの6名のほか、BUDDiiSの小川史記、高尾楓弥、野瀬勇馬、大槻拓也、森愁斗、さらに武藤潤(原因は自分にある。)、曽野舜太(M!LK)、西山潤、簡秀吉、小南光司、汐谷友希(MISS MERCY)らが出演。さらに、Lienelの芳賀柊斗・高岡ミロ・近藤駿太、ICExの中村旺太郎・筒井俊旭・志賀李玖・山本龍人の出演が発表され、EBiDANメンバーが総勢20名が出演する。このたび、解禁となったのは、高坂源二郎(山下永玖)、直江愛之助(高尾颯斗)、甲斐玄武(草川直弥)、鞍馬憲一郎(上村謙信)、真田晋作(関哲汰)、早乙女以蔵(沢村玲)、南部美人(小川史記)、直江龍之介(高尾楓弥)、木下雄太(野瀬勇馬)、秋山信吾(大槻拓也)、山縣虎太郎(森愁斗)、伊達一男(武藤潤)、山縣朱雀(簡秀吉)、浅井静空(小南光司)、柴田風磨(西山潤)の15名のキャラクタービジュアル。高坂源二郎(山下永玖/ONE N’ ONLY)は、何事にも真っ直ぐで誰よりも仲間思いな熱い主人公。一度はダンスを諦めたが、仲間と出会い、夢を見つけた。しかし、龍之介を奪われ、夢か仲間か、究極の選択を迫られることに。「覚悟」を決め、最強の敵に立ち向かっていく。直江愛之助(高尾颯斗/ONE N’ ONLY)は、源二郎の昔からの親友。弟のことをいつも気にかけている、優しい兄。Jackpozで一番穏やかな性格だが、KNOCK OUTに行ってしまった大事な弟のために「覚悟」を決め、命懸けで取り戻しにいく。甲斐玄武(草川直弥/ONE N’ ONLY)は、Jackpozのまとめ役。源二郎と愛之助は中学時代の親友。源愛甲斐で唯一ダンスを一度も諦めなかったが、仲間を助けに行った親友を助けるために、「覚悟」を決め、ある決断をする。鞍馬憲一郎(上村謙信/ONE N’ ONLY)は、喧嘩っ早い性格だったが、仲間との約束の為に誰よりも成長。ラップで目立っていたことにでよく絡まれて孤独を感じていた時に、仲間と出会う。そんな大事な仲間をとるのか、夢をとるのか、「覚悟」を決める。真田晋作(関哲汰/ONE N’ ONLY)は、Jackpozのお調子者で筋肉男。かつて「奇跡の美声年」という異名を持っていた。歌じゃ生きていけないと諦めていたが、仲間と出会いもう一度夢を持った。そんな夢を、もう1度見させてくれた仲間の為に「覚悟」を決める。早乙女以蔵(沢村玲/ONE N’ ONLY)は、Jackpozイチの変わり者で強がりな男。一人でも夢の為に努力を続けてきたが、仲間という存在ができ、変わっていく。何よりも大事にしてきた夢か、初めてできた仲間をとるか、「覚悟」を決める。南部美人(小川史記/BUDDiiS)は、Jackpozの兄貴分。いつもみんなをサポートしてくれる優しいお兄ちゃん的な存在だが、大事な仲間達が傷つけられ、新たな一面を見せる。直江龍之介(高尾楓弥/BUDDiiS)は愛之助の弟で、みんなの弟分。2年ぶりに少年院から戻ってくる。みんなの変化に孤独を感じ、徐々にKNOC KOUTに引き込まれてしまう。その元凶は源二郎にあると憎しみを抱く。木下雄太(野瀬勇馬/BUDDiiS)は山縣一派の一員で秋山の相棒。KNOCK OUTのメンバーであるが実際は朱雀一派に支配されている。虎太郎の良き理解者であり、虎太郎の為に戦う。秋山信吾(大槻拓也/BUDDiiS)は山縣一派の一員で木下の相棒。KNOCK OUTのメンバーであるが実際は朱雀一派に支配されている。虎太郎を尊敬しており、虎太郎の為に戦う。山縣虎太郎(森愁斗/BUDDiiS)は、Jackpozの因縁の相手。服役中の兄・朱雀に代わり、KNOCK OUTの頭を担っているが、朱雀一派の支配下にいる。ある一件から葛藤を抱えている。伊達一男(武藤潤/原因は自分にある。)は、Jackpozの振付担当。ダンスのインストラクターを目指すナイスガイ。膝の怪我で夢を諦め、インストラクターに転向したが、どこかで夢を諦めきれないでいる。山縣朱雀(簡秀吉)は、虎太郎の兄。ファイトクラブKNOCK OUTの創設者であり、最恐最悪の男。現在刑務所に服役中だが、柴田と浅井を使い、虎太郎を監視している。今のKNOCK OUTに不満を抱いている。浅井静空(小南光司)は、朱雀一派の一員でミステリアスなキャラクターだが強烈なキックを持つ。KNOCK OUTの稼ぎ頭を探し、龍之介に目をつけ、言葉巧みに誘い込んでいく。柴田と共にJackpozを追い込んでいく。柴田風磨(西山潤)は、朱雀一派の一員でKNOCK OUTを仕切っている。虎太郎をも圧倒される力を持つ。浅井と共に龍之介に目をつけ、KNOCK OUTに誘い込む。仲間意識が強く、自分たちの正義を貫くためにJackpozを追い込んでいく。さらに、「BATTLE KING!!」メンバー15名が集結した全長14.5mの巨大広告が、東京メトロ半蔵門線渋谷駅B2Fコンコースに掲出されることが決定。高さ2m、幅14.5mの巨大広告に、15名のキャラクターがズラリと並ぶ。掲出期間は2月3日〜9日まで。映画『BATTLE KING!! Map of The Mind ‐序奏‐』は2月14日、『BATTLE KING!! Map of The Mind ‐終奏‐』は3月14日より全国公開。