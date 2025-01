◆ももいろクローバーZ「関コレ」登場

【モデルプレス=2025/01/24】2025年3月2日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」(以下、関コレ)の第4弾出演者が発表された。アニメソング等ヒット曲多数、パワフルなパフォーマンスや天真爛漫なキャラクターが特徴で、2025年5月に結成17周年を迎えるももいろクローバーZの出演が決定。また、2024年4月にAKB48を卒業した後も、多数のバラエティ番組に出演するなどマルチな活躍を見せる柏木由紀がランウェイに登場する。さらに、アパレルやアクセサリー、香水、お酒など様々なプロデュースも行うモデル・タレントの村田倫子は、モデルとしてのランウェイ出演に加えて、自身のブランド”idem“のステージも実施される。

◆大倉士門、TikTokライブ配信出演決定

◆「ちびまる子ちゃん」&ももクロ、コラボステージも

◆「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」

また、ファッション誌『Popteen』モデルとしてデビューし、妻の“みちょぱ“こと池田美優とのラブラブっぷりも度々話題となる大倉士門が、前回に続きTikTokライブ配信のLive Streaming MCに。また、話題の美人女子ゴルファー臼井麗香が初めてランウェイに登場。女子ゴルファーがコレクションに出演するのは日本初となる。さらに、KANSAI COLLECTION恒例の美ボディ披露で毎度話題となる熊田曜子、中国の人気オーディション番組「創造営2021」への出演をきっかけに、中国を中心に人気を博すモデル兼タレントのリルーシュら、国内外で話題のゲストが「関コレ」を盛り上げる。国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」のアニメ化35周年を記念し『ちびまる子ちゃん スペシャルステージ』が決定。2019年からアニメ主題歌を担当するももいろクローバーZが、LIVEステージの一環としてちびまる子ちゃんのキャラクターとともに、「おどるポンポコリン」を披露する特別な演出も行われる。(modelpress編集部)開催日程:2025年3月2日(金)開催時間:12:30開場 14:00開演(予定)開催場所:京セラドーム⼤阪<MODEL>井手上漠、大谷映美里(=LOVE)、大友花恋、柏木由紀、加藤ナナ、齋藤樹愛羅(=LOVE)、坂井仁香(超ときめき◆宣伝部※「◆」は正式には「ハートマーク」)、島崎遥香、白間美瑠、上西星来、菅田愛貴(超ときめき◆宣伝部)、高松瞳(=LOVE/※「高」は正式には「はしごだか」)、千葉恵里(AKB48)、野口衣織(=LOVE)、HITOMI(SAY MY NAME)、村田倫子、ゆりにゃ、渡辺美優紀 and more<GUEST>伊藤桃々、稲場愛香、大森靖子(ZOCX)、小川史記(BUDDiiS)、折田涼夏、Kirari、熊田曜子、元之介、佐々木莉佳子、塩崎太智(M!LK/※「崎」は正式には「たつさき」)、翔、せいせい、戦慄かなの(ZOCX)、高尾楓弥(BUDDiiS)、田久保夏鈴、ちせ、中島結音、藤咲凪(最終未来少女)、吉井美優 and more<GLOBAL GUEST>KELLY KIM、SAY MY NAME、テリ(Taeri) 、MASHIHO、YOONSEO、リルーシュ、LEA NAVVAB and more<CREATOR>えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、nanakoななこ、なるねぇ、Hinata、MINAMI、Mumei、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more<ARTIST>=LOVE、超ときめき◆宣伝部、ももいろクローバーZ and more<Next Break ARTIST>杉本琢弥、ZOCX、NOWADAYS、LIGHTSUM and more<Opening Act>Ab7 Prince、特撮Boyz、ピーターパンシンドローム and more<FUTURE>ひなた、森脇梨々夏 and more<PUBLIC GUEST>吉村大阪府知事、横山大阪市長<Athlete Guest>臼井麗香and more<MC>朝日奈央 and more<Live Streaming MC>大倉士門 and more【Not Sponsored 記事】