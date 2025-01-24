¡ÖÆ¬¿È¥¹¥´¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡Ö¥Ç¥«½÷¡×ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¡È¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¡É»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ê¡Á¤Ý¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÊÆÁÒ¤ß¤æ¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ç¥«½÷¡×ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡SNS¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹¿È½÷À¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ç¥«½÷¡É¡£ÊÆÁÒ¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹184.3cm¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¿¤ÇÅº¤¨¡Ê¸ø¾Î¤Ï169cm¡ËÅê¹Æ¤·Âç¥Ð¥º¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö°ÂÄê¤Î¥Ç¥«½÷¥Ý¡¼¥º¡×¤È¤·Å·°æ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡¢¡ÖÆ¬¿È¥¹¥´¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£ºòÇ¯11·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡×2024Ç¯24¹æ¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÂçºå¥Á¥ã¥ó¥¹»£±Æ²ñ¡¡1°ÌMVPÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¼¡²ó2¡¿1ÂçºåËþÏÈ¸æÎé¡¡3¡¿22´ôÉì¡¢3¡¿23ÆàÎÉ»£±Æ²ñ¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÆÁÒ¤ß¤æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yone__miyu630¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@0630_miyu_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ç¥«½÷¡×ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡SNS¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹¿È½÷À¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ç¥«½÷¡É¡£ÊÆÁÒ¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹184.3cm¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¿¤ÇÅº¤¨¡Ê¸ø¾Î¤Ï169cm¡ËÅê¹Æ¤·Âç¥Ð¥º¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö°ÂÄê¤Î¥Ç¥«½÷¥Ý¡¼¥º¡×¤È¤·Å·°æ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡¢¡ÖÆ¬¿È¥¹¥´¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£ºòÇ¯11·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡×2024Ç¯24¹æ¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÂçºå¥Á¥ã¥ó¥¹»£±Æ²ñ¡¡1°ÌMVPÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¼¡²ó2¡¿1ÂçºåËþÏÈ¸æÎé¡¡3¡¿22´ôÉì¡¢3¡¿23ÆàÎÉ»£±Æ²ñ¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÆÁÒ¤ß¤æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yone__miyu630¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@0630_miyu_¡Ë