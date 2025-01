第97回アカデミー賞ノミネート発表！『エミリア・ぺレス』が最多13、日本からも3作品

米映画賞の最高峰、第97回アカデミー賞のノミネートが、現地時間1月23日に発表された。最多は、ジャック・オーディアール監督の『エミリア・ペレス』。日本からも3作品が候補入りした。最多13ノミネートに輝いたのは、性転換手術を受ける麻薬王を主人公にしたミュージカル映画『エミリア・ペレス』。主演のカルラ・ソフィア・ガスコンは、トランスジェンダー俳優として初めて主演女優賞候補に選ばれた。

次点となったのは、ホロコーストを⽣き延びアメリカへ渡った、ハンガリー系ユダヤ⼈建築家ラースロー・トートの半生を描く『ブルータリスト』と、ブロードウェイの人気ミュージカルをジョン・M・チュウ監督が映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』。ともに10部門で候補入りを果たした。日本からも、ジャーナリストの伊藤詩織が、自身が受けた性暴力を調査する過程を追った『Black Box Diaries』が長編ドキュメンタリー賞にノミネート。また、山崎エマ監督の『小学校 それは小さな社会』の短編版『Instruments of a Beating Heart』が短編ドキュメンタリー賞部門に、西尾大介監督の『あめだま』が短編アニメーション賞部門に候補入りを果たした。本年度のアカデミー賞ノミネート発表は、ロサンゼルスで今も大勢の被災者を出している山火事のため、会員による投票期間の2度の延期を経て、23日に発表された。授賞式は日本時間3月3日に、ハリウッドのドルビーシアターで開催され、コナン・オブライエンが初めて司会を務める。アカデミーは、「山火事と勇敢に戦った人々を称える」授賞式にすると発表している。第97回アカデミー賞の主なノミネートは以下の通り。■作品賞『ANORA アノーラ』『ブルータリスト』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『教皇選挙』『デューン 砂の惑星PART2』『エミリア・ペレス』『I’m Still Here(英題)』『Nickel Boys(原題)』『サブスタンス』『ウィキッド ふたりの魔女』■監督賞ショーン・ベイカー 『ANORA アノーラ』ブラディ・コーベット 『ブルータリスト』ジェームズ・マンゴールド 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ジャック・オーディアール『エミリア・ペレス』コラリー・ファルジャ『サブスタンス』■主演男優賞エイドリアン・ブロディ 『ブルータリスト』ティモシー・シャラメ 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』コールマン・ドミンゴ 『Sing Sing(原題)』レイフ・ファインズ 『教皇選挙』セバスチャン・スタン 『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』■主演女優賞シンシア・エリヴォ 『ウィキッド ふたりの魔女』カルラ・ソフィア・ガスコン 『エミリア・ペレス』マイキー・マディソン 『ANORA アノーラ』デミ・ムーア 『サブスタンス』フェルナンダ・トーレス 『I’m Still Here(英題)』■助演男優賞ユーリー・ボリソフ 『ANORA アノーラ』キーラン・カルキン 『リアル・ペイン〜心の旅〜』エドワード・ノートン 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ガイ・ピアース 『ブルータリスト』ジェレミー・ストロング 『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』■助演女優賞モニカ・バルバロ 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』アリアナ・グランデ 『ウィキッド ふたりの魔女』フェリシティ・ジョーンズ 『ブルータリスト』イザベラ・ロッセリーニ 『教皇選挙』ゾーイ・サルダナ 『エミリア・ペレス』■脚本賞ショーン・ベイカー 『ANORA アノーラ』ブラディ・コーベット&モナ・ファストヴォルド 『ブルータリスト』リッチ・ペピアット、ナオイーズ・オ・ケアアライン、リアム・オグ・オ・ハナイド、J・ジェシー・アイゼンバーグ 『リアル・ペイン 心の旅』モーリッツ・ビンダー、ティム・フェールバウム、アレックス・デヴィッド 『セプテンバー5』コラリー・ファルジャ 『サブスタンス』■脚色賞ジェームズ・マンゴールド&ジェイ・コックス 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ピーター・ストローハン 『教皇選挙』ジャック・オーディアール、トーマス・ビデガン、レア・ミシウス、ニコラ・リヴェッキ 『エミリア・ぺレス』ラメル・ロス&ジョスリン・バーンズ 『Nickel Boys(原題)』クリント・ベントレー、グレッグ・クウェダー、クラレンス・マクリン、ディバイン・G 『Sing Sing(原題)』■国際長編映画賞『I’m Still Here(英題)』『The Girl with the Needle(英題)』『エミリア・ペレス』『聖なるイチジクの種』『Flow』■長編アニメーション賞『Flow』『インサイド・ヘッド2』『かたつむりのメモワール』『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』『野生の島のロズ』