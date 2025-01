UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第7節が現地21〜22日にかけて行われました。

リーグフェーズ首位から8位までは、ベスト16となる決勝トーナメントに自動的進出。今節開幕7連勝を飾ったリバプール(イングランド)、6勝1敗のバルセロナ(スペイン)は8位以内が決定し、ベスト16入りを決めています。

残りのベスト16の自動枠は6つ。次節の最終節で全順位が確定。3位アーセナル(イングランド)から18位セルティック(スコットランド)までが、ストレートインでのベスト16入りの可能性を残しています。

9位から24位は、ベスト16をかけたプレーオフ(ホーム&アウェー方式)に回ります。このプレーオフに勝利した8チームがベスト16入り。優勝候補と目されていたマンチェスターシティ(イングランド)は現在25位でプレーオフ圏外と、敗退の危機。27位シャフタール(ウクライナ)までが可能性を残しています。

28位ボローニャ(イタリア)以下は、すでにプレーオフ圏外が決定のため敗退。次節の最終節第8節は、現地29日に同時開催で18試合が開催されます。

【リーグフェーズ第7節結果】※左がホーム

モナコ(フランス)1−0 アストン ビラ(イングランド)

アタランタ(イタリア) 5−0 グラーツ(オーストリア)

アトレティコ マドリード(スペイン) 2−1 レバークーゼン(ドイツ)

ボローニャ(イタリア)2−1ドルトムント(ドイツ)

クラブ・ブルージュ(ベルギー) 0−0 ユベントス(イタリア)

ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)2−3 PSV(オランダ)

リバプール(イングランド) 2−1 リール(フランス)

ブラチスラヴァ(スロバキア)1−3シュツットガルト(ドイツ)

ベンフィカ(ポルトガル)4−5 バルセロナ(スペイン)

シャフタール(ウクライナ) 2−0 ブレスト(フランス)

ライプツィヒ(ドイツ)2−1 スポルティング(ポルトガル)

ミラン(イタリア) 1−0 ジローナ(スペイン)

スパルタ プラハ(チェコ)0−1 インテル(イタリア)

アーセナル(イングランド) 3−0 ディナモ ザグレブ(クロアチア)

セルティック(スコットランド)1−0ヤングボーイズ(スイス)

フェイエノールト(オランダ) 3−0 バイエルン(ドイツ)

パリ サンジェルマン(フランス) 4−2 マンチェスターシティ(イングランド)

レアル マドリード(スペイン) 5−1 ザルツブルク(オーストリア)

【順位表】(勝ち点/得点/失点/得失点)

1位リバプール(21/15/2/+13)

2位バルセロナ(18/26/11/+15)

3位アーセナル(16/14/2/+12)

4位インテル(16/8/1/+7)

5位アトレティコ マドリード(15/16/11/+5)

6位ミラン(15/13/9/+4)

7位アタランタ(14/18/4/+14)

8位レバークーゼン(13/13/7/+6)

=ベスト16ストレートイン圏内=

9位アストン ビラ(13/9/4/+5)

10位モナコ(13/13/10/+3)

11位フェイエノールト(13/17/15/+2)

12位リール(13/11/9/+2)

13位ブレスト(13/10/8/+2)

14位ドルトムント(12/19/11/+8)

15位バイエルン(12/17/11/+6)

16位レアル マドリード(12/17/12/+5)

17位ユベントス(12/9/5/+4)

18位セルティック(12/11/10/+1)

19位PSV(11/13/10/+3)

20位クラブ ブルージュ(11/6/8/-2)

21位ベンフィカ(10/14/12/+2)

22位パリ サンジェルマン(10/10/8/2)

23位スポルティング(10/12/11/+1)

24位シュツットガルト(10/12/13/-1)

=プレーオフ進出圏内=

25位マンチェスター シティ(8/15/13/+2)

26位ディナモ ザグレブ(8/10/18/-8)

27位シャフタール(7/7/13/-6)

28位ボローニャ(5/3/8/-5)

29位スパルタ プラハ(4/7/19/-12)

30位ライプツィヒ(3/8/14/-6)

31位ジローナ(3/4/11/-7)

32位ツルヴェナ・ズヴェズダ(3/12/22/-10)

33位グラーツ(3/4/14/-10)

34位ザルツブルク(3/4/23/-19)

35位ブラチスラヴァ(0/6/24/-18)

36位ヤングボーイズ(0/3/23/-20)

【第8節のカード】※左がホームアストン ビラ vs セルティックレバークーゼン vs スパルタ プラハドルトムント vs シャフタールヤングボーイズ vs ツルヴェナ・ズヴェズダバルセロナ vs アタランタバイエルン vs ブラチスラヴァインテル vs モナコザルツブルク vs アトレティコ マドリードジローナ vs アーセナルディナモ ザグレブ vs ミランユベントス vs ベンフィカリール vs フェイエノールトマンチェスター シティ vs クラブ ブルージュPSV vs リバプールグラーツ vs ライプツィヒスポルティング vs ボローニャブレスト vs レアル マドリードシュツットガルト vs パリ サンジェルマン