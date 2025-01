HITOMI(本田仁美)が1月23日、自身のInstagramを更新。SAY MY NAMEでのデビュー100日を迎えたことを報告している。

IZ*ONE、AKB48で活躍し、昨年10月に7人組ガールズグループ SAY MY NAMEのメンバーとして韓国再デビューを果たしたHITOMI。今回のInstagram投稿では「Debut 100days」とデビューから100日が経ったことを報告。「いつも一緒にいてくれてありがとうLOVvmE(SAY MY NAMEファンの呼称)」と韓国語でファンに感謝し、ピンクの髪に赤いニット帽を被ったノースリーブ姿の写真や、ヘッドマイクにデニムジャケット姿で可愛くポーズした写真、日本語で誕生日メッセージが書かれたカラーボールの写真などをたっぷり投稿している。

再デビューからの100日間を振り返るような写真の数々に、コメント欄には「100日おめでとー!! これからも素敵な姿楽しみにしてるよー」「ずっとずっと応援するからね!!」など祝福の声が数多く寄せられた。

