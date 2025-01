球団新記録…ウォリアーズのステフィン・カリーが通算11回目のオールスター選出

1月24日(現地時間23日、日付は以下同)。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、ホームのチェイス・センターでシカゴ・ブルズを131-106で下し、ウェスタン・カンファレンス11位の22勝22敗とした。

ウォリアーズでは5本の3ポイントシュートを沈めたステフィン・カリーが21得点4リバウンド7アシスト、クインテン・ポストが20得点5リバウンド3アシスト、ギー・サントスが19得点7リバウンド、アンドリュー・ウィギンズが17得点7リバウンド、モーゼス・ムーディーが16得点4アシスト4ブロックを残すなど計7選手が2ケタ得点を奪った。

そしてこの日、NBAは2月17日にチェイス・センターで行われる「NBAオールスターゲーム2025」のスターター枠の10選手を発表。“開催地”となるウォリアーズからカリーがウェストのガード部門で選出。

5年連続通算11回目のオールスター入りを決めたことで、カリーはポール・アリジン(10回)を抜き、オールスター選出回数でフランチャイズ史上単独トップに躍り出た。

在籍16シーズンを筆頭に、出場試合数や出場時間数、得点、アシスト、スティール、フィールドゴール成功数、3ポイント成功数など複数の部門で球団最多記録を保持するカリーに、また新たな称号が加わることとなった。

カリーにとって、所属チームのホームで開催されるオールスターへ出場するのは初。会場のチェイス・センターでホスト役をこなしつつ、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、楽しみに待ちたいところだ。

