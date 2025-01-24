キャンペーン：Amazon「ハードライン先行セール」「スマイルSALE」の対象にSanDisk製品が
SanDisk Extreme PRO ポータブルSSD V2
メモリーカードやポータブルSSDといったSanDiskブランドの製品が、1月24日（金）からAmazonで始まっている「ハードライン先行セール」の割引対象になっている。続く1月31日（金）からの「スマイルSALE」でも、そのままセール品に含まれるという。
「ハードライン先行セール」「スマイルSALE」の対象となるのは、「Extreme PROポータブルSSD」や「Extreme PRO UHSII SD Card」など。
セール期間ハードライン先行セール：2025年1月24日（金）12時00分～1月31日（金）8時59分 SMILEセール：2025年1月31日（金）9時00分～2月3日23時59分
対象製品（例）
SanDisk Extreme PRO ポータブルSSD V2 1TB
2万6,576円→2万2,556円（15%OFF）
SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B 512GB
3万5,152円→2万8,121円（20%OFF）
SanDisk Extreme PRO SDXC Class10 UHS-II V60 256GB
1万5,960円→1万3,566円（15%OFF）
SanDisk Extreme PRO microSD UHS-I U3 V30 1TB
1万7,978円→1万5,283円（15%OFF）