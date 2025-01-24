「TOPIX先物」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万2333枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月24日のTOPIX先物期近（2025年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2333枚だった。
◯2025年3月限（特別清算日：3月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22333( 21916)
ソシエテジェネラル証券 17853( 17853)
バークレイズ証券 5278( 5198)
JPモルガン証券 4753( 4544)
モルガンMUFG証券 3896( 3896)
日産証券 3841( 3841)
ゴールドマン証券 2590( 2130)
野村証券 2572( 1928)
シティグループ証券 1421( 1221)
みずほ証券 1251( 1161)
ビーオブエー証券 1125( 1125)
ドイツ証券 638( 638)
大和証券 621( 516)
SBI証券 535( 465)
UBS証券 449( 433)
広田証券 407( 407)
BNPパリバ証券 392( 392)
SMBC日興証券 363( 334)
auカブコム証券 224( 208)
松井証券 76( 76)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース